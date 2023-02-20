【新四十二章】江嘉敏月租三萬元住風水樓　盼催運事業愛情兩得意

▲ 最緊要咩事都順利！

TVB小花江嘉敏自從與電競高層男友Anthony分手後，回復單身的她寄情於工作，更指有意「上車」。

租住風水樓

據知她早前以逾3萬元搬入油塘一個屋苑，而這個屋苑便是有「隱形富婆」之稱的陳煒，未婚前曾經租住，而陳煒住了後不論工作還是愛情同樣順風順水，難怪江嘉敏也想沾沾旺氣，盼在事業與感情都有張靚的「成績表」。

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用盡家中每個空間

江嘉敏不時在家中拍照，令家中不同角落曝光。雖然她的住處不算大，不過她用盡每個空間，例如在客廳擺放電子琴，又放了兩張瑜伽墊，邀請瑜伽老師到家中作指導，還有在窗台佈置一番，變成看書的小天地，認真識歎！

當中最令網民羨慕的是她的窗外有個無敵大海景及應有盡有的會所，見她不時到健身房及會所泳池打卡，更拍下不少性感照，為自己留倩影。

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去年結束3年情

江嘉敏與電競高層男友Anthony去年結束3年情，當時女方更在多個帖文中更疑似指責男方出軌偷食。二人分手後江嘉敏很傷心，又曾把自己關在家裏近半個月，並不時在網上抒發自己不快的心情。

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