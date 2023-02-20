【47人初選案】控方庭上續播放論壇影片　辯方盤問前要求控方交代依賴發言內容

▲ 區諾軒。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（20日）踏入第11天審訊。有辯方希望控方交代依賴初選論壇哪些人的發言作為共謀者原則的指控，控方表示會於辯方盤問前交代。

控方今於播放新界東初選論壇影片前，多名辯方要求控方交代依賴受審被告以外哪些人的言論來使用共謀者原則（co-conspirators rule），有辯方要求控方先交代指控內容才會開始盤問證人。控方指，其他人的所有言論均適用於原則，法官李運騰質疑「如果其他人只說一句『你好』，難以說是共謀」，控方原欲留待結案陳詞時交代，最後改稱會於辯方盤問前交代哪些證據用作針對哪些被告。

控方隨後播放論壇影片及邀控方證人區諾軒認人，區認出受審被告林卓廷、陳志全、鄒家成、何桂藍、柯耀林及梁國雄；認罪被告林景楠、楊岳橋、呂智恆、劉頴匡、范國威等。

片段顯示陳志全稱，初選有機會讓市民挑選真正抗爭派的議員代表，議會抗爭是要令政府通過惡法或撥款時「難度越嚟越高，越嚟越樣衰」。

自稱獨立本土派的鄒家成稱，代表香港民族意志對抗中國殖民，香港當刻需要的不再是「西裝骨骨」的政客為大家議政，而是需要具備「攬炒」意志的抗爭者為大家衝擊體制，撕下香港政治上最後一塊畫皮。鄒強調其參選目的旗幟鮮明，是要宣揚香港民族主義，「建立一個民族出嚟先能夠對抗中華民族嘅入侵」，又認為《基本法》、一國兩制、立法會是精心設計的「殖民工具」。

當被問會否簽署立法會選舉確認書，服從《基本法》和效忠特區。鄒稱會簽署，「我一定係維護呢本殖民嘅《基本法》」，「當好多人覺得立法會仍然係一個焦點嘅時候，我就要把握呢一個焦點平台，去宣揚我更多嘅理念」

前記者何桂藍認為立法會過半是要奪取主導權，「將立法會變成人民嘅武器」，何稱若要突破中共設給香港的死局，需要最多的抗爭派進入議會。

被問到放下記者身分從政的原因，何稱在極權和政治打壓下，未必能履行社會責任，「政治制度一日唔變，新聞自由係冇辦法爭取返嚟，所以必須要有人改變制度」。

梁國雄則表示他每年也否決財政預算案，「最新係35+大戰略，我哋係要攞個全面否決權」，「特區政府或共產黨話俾人聽佢係代表香港民意，『沒門』」，「就算DQ（撤銷）咗我，你個選舉輸咗俾我」，「《國安法》嚟咗之後，可能我都被控煽動顛覆國家政權罪」，庭上傳出起哄聲。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣