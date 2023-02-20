【時間遇上我們】鄭秀文壓軸現身紅館　梁詠琪三度安歌不捨歌迷

▲ Sammi再登紅館。

梁詠琪《時間遇上我們》演唱會，昨晚舉行尾場，老公Sergio和女兒Sofia連續三晚到場打氣，還有一眾好友蒞臨支持，包括：周秀娜、王大陸、Eric Kwok葉佩雯夫婦、郭啓華、何嘉莉、泳兒 、 鄭融、蘇玉華、湯怡與麥秋成夫婦及麗英@小薯茄等等。



個唱尾場鄭秀文(Sammi)任終極壓軸嘉賓，Sammi於Gigi獻唱《蕩失》時中途升上台合唱，台下全場歡呼聲不絕！

份屬好友的兩人唱完即擁抱互Kiss，Sammi透露今次特意預備火紅蝴蝶裙來襯托Gigi的一身白色造型，因為在她眼中，Gigi就像蝴蝶一樣，於不同人生旅程上不斷脫變，不論在少女時代的《百份百感覺》，到今天成為一位媽媽，將不同時間的自己呈現給最愛錫的歌迷。

獲Sammi讚賞，Gigi亦禮尚往來，讚對方無論演戲抑或唱歌都相當認真，不斷力求進步，說：「Sammi係我入行嘅一個朋輩歌手，嗰時已經成日聽Sammi好多歌，我今日終於可以講返呢句嘢喇。」引得台下觀眾哈哈大笑！

穿上斗零踭的Gigi、與腳踏厚底鞋的Sammi，手拖手行到台邊一起合唱《我們都是這樣長大的》， 由於彼此「舉步難行」，Sammi邊行邊說：「我哋互相扶持！」，可見姊妹情深。



個唱接近尾聲，Gigi在Encore時送上《灰姑娘 》、《 B面第一首》、 《同班同學 》、《身不由己》等作品時，現場觀眾一起和唱，像置身巨型K房；當Gigi獻唱最後一首歌《愛自己》時，全場歌迷還一同接著唱「會更懂得愛著你」，場面感人！



Gigi落台後，不捨離開的觀眾，高舉寫上「只要你想唱 我哋就會撐」的應援手幅大嗌「Encore Encore」，最後Gigi再次走上舞台說：「最唔捨得嗰個⋯其實係我」，全場歌迷即以歡呼聲回應。

▲ 三度安歌

Gigi一口氣再唱出《短髮》、《嫌棄》及徇眾要求的《膽小鬼》，還跟現場觀眾一起大合照，紀念這個重要時刻。二度安歌完畢，觀眾依然拒絕離場，台下的Gigi被粉絲們的一舉一動所打動，結果她第三度上台encore唱出《高妹》，為一連三場《梁詠琪時間遇上我們》演唱會完美落幕。