【複雜關係】同性戀弟拍拖半年收埋新歡不願介紹　姊搶手機發現：是我前男友

▲ 外國一名32歲女,發現弟弟嘅新歡竟是自己嘅前任,真係嬲到震…!

現今社會,思想開放,但前男友竟是弟弟的新歡,真的接受嗎?外國一名32歲女子,日前在網上發文,指比自己小10歲的弟弟拍拖半年,但一直不願帶回家向家人介紹,有一次女子搶弟弟手機,驚嚇看到弟弟新歡竟是她的前男友,令她非常震怒。

最新影片推介:

該32歲女子,日前在外地人氣討論區Reddit發帖,主題是「WIBTA if I uninvited my brother from a family trip after figuring out his secret?」,她透露弟弟是一名同性戀者,過往弟弟拍拖都會帶男友回家,然而這次新任男友已經交往半年,但他依然保持神秘感,讓家人擔心弟弟是不是陷入了爺孫戀之類的窘境,或對象有什麼問題?

近日,兩姊弟在打鬧時,弟弟開玩笑拿走姊姊的手機,於是她以牙還牙把對方的手機搶走,還趁手機未上鎖即打開來看,她打開照片發現弟弟竟有前任男友微笑的照片,心知不妙,她隨即在IG解除對前任的好友封鎖,

我認為我的前任是異性戀,所以我需要確認,我在 Instagram 上解除了對他的封鎖,以便清楚地看到他和我弟弟在戀愛中的大量照片。

就此事,女子與弟弟對質,並告訴弟弟與前任男友拍拖那兩年,前任非常之毒,令她很不好受,更發生諸多不愉快的事,分手後才讓精神狀況好轉。而弟弟也向她道歉,

對不起,這就是我不想告訴你的原因。我不是故意要和他約會的,他開始和我的一個朋友出去玩,然後就這樣了。我真的很關心他,你知道他很性感,哈哈…

女子又指,她和弟弟每年都會梅花間竹支付家庭旅行費用,但今次是她付旅費,所以不會邀請弟弟一同去旅行,但無奈的是,家人卻認為是她的錯,

我不邀請我的弟弟,我的家人認為我錯了。

貼文一出,即引起熱議,網友紛紛表示,「自家人的前任都不能碰是常識!」、「不碰家人前認識潛規則吧」、「弟弟背叛了你的信任」、「不要在吃飯的地方拉屎。那隻是惡業。」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳