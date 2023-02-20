【複雜關係】同性戀弟拍拖半年收埋新歡不願介紹　姊搶手機發現：是我前男友

▲ 外國一名32歲女，發現弟弟嘅新歡竟是自己嘅前任，真係嬲到震…！

現今社會，思想開放，但前男友竟是弟弟的新歡，真的接受嗎？外國一名32歲女子，日前在網上發文，指比自己小10歲的弟弟拍拖半年，但一直不願帶回家向家人介紹，有一次女子搶弟弟手機，驚嚇看到弟弟新歡竟是她的前男友，令她非常震怒。

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該32歲女子，日前在外地人氣討論區Reddit發帖，主題是「WIBTA if I uninvited my brother from a family trip after figuring out his secret?」，她透露弟弟是一名同性戀者，過往弟弟拍拖都會帶男友回家，然而這次新任男友已經交往半年，但他依然保持神秘感，讓家人擔心弟弟是不是陷入了爺孫戀之類的窘境，或對象有什麼問題？

近日，兩姊弟在打鬧時，弟弟開玩笑拿走姊姊的手機，於是她以牙還牙把對方的手機搶走，還趁手機未上鎖即打開來看，她打開照片發現弟弟竟有前任男友微笑的照片，心知不妙，她隨即在IG解除對前任的好友封鎖，

我認為我的前任是異性戀，所以我需要確認，我在 Instagram 上解除了對他的封鎖，以便清楚地看到他和我弟弟在戀愛中的大量照片。

就此事，女子與弟弟對質，並告訴弟弟與前任男友拍拖那兩年，前任非常之毒，令她很不好受，更發生諸多不愉快的事，分手後才讓精神狀況好轉。而弟弟也向她道歉，

對不起，這就是我不想告訴你的原因。我不是故意要和他約會的，他開始和我的一個朋友出去玩，然後就這樣了。我真的很關心他，你知道他很性感，哈哈…

女子又指，她和弟弟每年都會梅花間竹支付家庭旅行費用，但今次是她付旅費，所以不會邀請弟弟一同去旅行，但無奈的是，家人卻認為是她的錯，

我不邀請我的弟弟，我的家人認為我錯了。

貼文一出，即引起熱議，網友紛紛表示，「自家人的前任都不能碰是常識！」、「不碰家人前認識潛規則吧」、「弟弟背叛了你的信任」、「不要在吃飯的地方拉屎。那隻是惡業。」。

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責任編輯︰王明芳