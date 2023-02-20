謝高晉跟「微辣」霍哥志趣相投 再邀何天嵐合作不怕緋聞

▲ 謝高晉再跟師妹合作。

歌手謝高晉為新歌《白羊男孩的情書》拍攝MV，繼續請來師妹何天嵐（Wren）擔任女主角，男主角則由認識數年的澳門網媒微辣網紅霍哥（Jeffrey Fok）負責。

本身是白羊座的謝高晉對白羊座十分了解，他直言：「今次想將人對白羊座嘅誤解講出嚟，白羊常常會將悲傷留給自己心深處，只寄望身邊的人開心快樂，處事上更會用盡200%嘅努力將每件事情做好。就同比賽一樣，定立目標就算令自己遍體鱗傷，跪著爬都必定要完成！」

高晉分別於前年及去年推出的歌曲《一對受害人》及《謝絕關心》，皆邀請師妹何天嵐擔任MV女主角，而這兩首歌與新歌串連成一個愛情故事，所以今次繼續連戲邀請Wren演情侶。

謝高晉解釋Wren是由硬照模特兒開始入行，很明白要轉做演員需要更多的拍攝經驗，「好多時候大家見到Wren做我嘅女友，除咗令佢可以習慣到角色外，都可以令佢慢慢吸收拍攝上要注意的事。情侶檔就要睇觀眾再作決定。」對於兩人會否日久生情，謝高晉坦言與Wren私下比較像兄妹。

Wren第三度擔任謝高晉的MV女主角，她感激對方很照顧她，亦因為多次合作，讓二人合作有默契，鏡頭基本一take過。她又說：「大家完全冇尷尬，而且配合度好高，師兄帶住我入戲，非常容易投入。」

▲ 霍哥任MV主角。

今次MV男主角找來澳門網媒微辣網紅霍哥（Jeffrey Fok），原來他與謝高晉已經認識兩、三年，今次才是兩人第一次幕前合作。霍哥透露與對方身高、身形相近的關係，所以有很多共同話題，「我之前透過造型師Daisy問高晉借衫出活動，個件藍色長褸唔係講笑，真係型！」

對於今次MV找霍哥演出，霍哥即搞笑話：「這次的MV拍攝好有趣，題材都好新穎、大膽，大膽是因為竟然在這麼唯美的音樂MV中揀我出演，哈哈！（有無鬥演技？覺得邊個贏？）如果講同他比的話，我覺得自己除咗靚仔過佢之外，其他嘢佢都贏曬。」

另外，霍哥又大讚對方是一個很認真很有想法的人，很清楚自己的作品需要一些什麼，可以很明確地告訴如何去演。