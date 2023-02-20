【國安法釋法】黎智英入稟要求法庭聲明　釋法不影響法庭批准聘海外律師決定

▲ 黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院法官批准由英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護，律政司就決定申請上訴均被拒，特區政府就此向人大尋求釋法，人大最終於2022年底作出釋法。正在服刑的黎智英日前入稟高等法院，要求法庭聲明釋法不會影響法官早前就批准其聘請Tim Owen之決定，或就Tim Owen或其他海外律師能否就黎智英涉及國安法案作辯護或提供法律意見，要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出之證明書。

申請人黎智英（74歲），答辯人為律政司司長。

入稟狀指，人大要於2022年12月30日根據《港區國安法》第14及47條之釋求，不會影響高院首法官潘兆初於同年10月19日，以及上訴庭於11月9日和終審法院於同月28日，就批准申請聘請英國御用大律師Tim Owen之決定；或就Tim Owen已就黎智英案獲得專案認可，以及其他在香港沒有全面執業資格的海外律師，能否就黎智涉及國安法案作辯護或提供法律意見，要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出證明書，

入稟狀指出，律政司須於14天呈交誓章，申請人則於7天內回應，並要求申請盡早聆訊。司法機構網頁顯示，是次申請仍未排期聆訊。

資料顯示，全國人大常委會於2022年12月30日表決通過，解釋《港區國安法》第14條及第47條。釋法訂明，不具香港全面執業資格的海外律師，可否擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人的問題，屬於《港區國安法》第47條所規定的需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書。

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記者：林育慧