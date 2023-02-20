【跨境電子商務】民建聯籲政府撥款20億　支持本地發展跨境電商

▲ 左至右：香港中華出入口商會中出會董吳江、 方舟、黃英豪、貝鈞奇、溫幸平、香港中華出入口商會會董區艷龍

立法會進出口界議員、民建聯黃英豪﹐今天聯同一國兩制研究中心﹑香港中華出入口商會，發佈《把握跨境電商機遇﹐拓展貿易新格局》研究報告，呼籲特區政府將推動跨境電商發展﹐作為鞏固香港作為國際經貿中心的戰略性部署﹐建議在數字化經濟發展委員會之下﹐設立電商發展專員和專責小組；撥款20億港元﹐支持本地發展跨境電商﹐其中10億港元用於資助本地中小企業拓展電商業務﹐每間上限為5萬港元﹐預計首批可有2萬間企業受惠。

黃英豪今天聯同一國兩制研究中心﹑香港中華出入口商會，召開記者會，發佈《把握跨境電商機遇﹐拓展貿易新格局》研究報告，出席的包括，香港中華出入口商會會長貝鈞奇以及該會副會長兼秘書長溫幸平等。一國兩制研究中心研究總監方舟介紹研究的背景及主要成果﹐他指出﹐香港進出口貿易行業正面臨嚴峻的挑戰﹐2022年底，全港整體出入口貨值，分別下跌24.1%及20.3%﹐是近70年來的最大跌幅。他指，除了近三年受疫情影響所引致的跨境運輸受阻等短期因素之外，香港面對的外部經濟環境出現急劇變化﹐尤其是歐美市場的相對疲弱﹐則是主要原因，借鑒新加坡和內地的經驗﹐政府在其中的引領和推動是成功的關鍵因素。

黃英豪呼籲﹐特區政府撥款10億元推出「跨境電商助推計劃」資助本地中小企在發展策略、人力資源、設備升級、內部管理等方面進行升級轉型。該計劃可向每間合資格企業提供最多5萬元資助金，鼓勵業界將現有銷售渠道接入現有跨境電商平台。有關企業的產品必須已於現有跨境電商平台上架，方視為符合申請本項資助計劃。以「先到先得」的申請原則發放，凡是願意嘗試跨境電商業務，並已作出相應轉型實踐的企業均可申領。預計最多可惠及2萬間本地進出口業中小企業。

黃英豪建議﹐特區政府撥款10億元成立「跨境電商專項發展基金」。其中﹐撥款8億元資助本地中小企進行產品的宣傳推廣，協助提升其品牌和產品在內地電商零售市場（以大型網購平台為主）的知名度。撥款2億元作為「跨境電商支援和普及基金」，展開多輪宣傳活動，推動業界掌握靈活多變的電商知識、與時並進的內銷市場趨勢。另外﹐擴大「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(BUD專項基金)的申請資助範圍。

黃英豪補充﹐上述需要得到內地政府支持的內容﹐他將以港區全國人大代表的身份﹐在今年的兩會中提出。同時﹐他也會向中央建議﹐支持香港大型中資企業在港搭建具有能夠與內地順暢鏈接，具有生意配對、物流運輸安排、資金結算等一站式服務功能的大型電商平台，作為香港企業，特別是中小企業，與內地進行跨境電商的橋樑，同時也便於香港青年人用較低的成本﹐通過電商渠道在內地創業﹐以加強對國情的了解並融入國家發展大局。

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責任編輯：區綽彥