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【養生飲品】炒米紅棗茶祛濕補氣對皮膚好　一家大細坐月媽媽都飲得

兒童健康 16:11 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

炒米紅棗茶可以清熱化濕、補肺補氣，同時益氣健脾。（istock圖片）

這道茶水，適合一家人在此春眠不覺曉的季節，坐着歎一杯。進入春寒料峭時節，天氣忽冷、忽熱、忽濕、忽乾，一不小心就要鬧感冒了。鄰居廚神陳太說，在這個時候最好飲杯炒米紅棗茶。在家焗一大瓶，全日當茶飲。陳太還說，這道茶水可以清熱化濕、補肺又補氣，同時益氣健脾，兼有滋補養生的功效，對皮膚特別好呀！

材料十分簡單，半飯碗白米、二十粒大紅棗。方法：先把白米放入白鑊炒至微金黃，紅棗去核切條，然後用六碗清水煲紅棗十分鐘，熄火，把紅棗、紅棗水、炒白米全倒入耐熱焗瓶內，焗五至六小時後，便可開始飲用。我是第一次飲，感覺好好飲。翌日，再焗另一瓶。

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原來，這個飲品也是坐月媽媽的必飲茶水。白米的主要成分是碳水化合物，此外還含有蛋白質、脂肪、維他命E、澱粉質，能協助身體補充能量和抗氧化。不過，白米偏寒涼，不利產後婦女及體質屬寒底的人士，故把白米用白鑊炒至微黃可祛濕氣，再加入性熱、有滋補作用的紅棗一起焗，自然就成了飲後暖身化濕的養生茶水了。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「祛濕補氣炒米紅棗茶」。

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撰文 : 李韡玲

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