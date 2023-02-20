【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢

▲ 梁文禮咁解釋...

梁詠琪（Gigi）舉行一連3場的《時間遇上我們》演唱會在昨晚（2月19日）完成，不過發生小風波，商台DJ梁文禮日前看完Gigi頭場演出後，在個人IG story出post大讚Gigi在台上好靚，可是他之後在自己的私人Facebook狠批Gigi的演唱會，狂數對方唱歌差﹑服裝差和編排差。

對此，Gigi在昨晚演唱會尾場完結後受訪大方稱：「今次盡咗最大努力未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，咁我仲有進步嘅時間，所以希望大家畀啲時間我進步，繼續再做好啲啦。」獲網民讚Gigi對答得體。

【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 Gigi親身回應獲讚高EQ

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

梁文禮親身回應

梁文禮在今日（2月20日）開咪主持商台節目《叱咤樂壇》，拍檔謝茜嘉即表示：「有主持人去睇完演唱會，搞到滿城風雨」然後梁文禮親自解釋事件。

他首先表示：「想對團隊，對梁詠琪講句唔好意思，第一日睇完好肉緊喺自己平台寫咗應該點做，有少少意見，之後傳媒話狠批。一個演唱會有好多面向，觀眾有自己選取。如果之後演唱會會出DVD我都想睇多次，我接收好多樂迷說話，問係咪睇唔到啲乜，可能我座位角度有啲嘢睇唔到，想欣賞多次。」

▲ 梁文禮在電台節目親身道歉。

透露寫長文道歉 自認肉緊梁詠琪

然後梁文禮稱，本身沒有梁詠琪的聯絡電話，但已寫長文道歉並託雲妮轉交Gigi，他說：「我有話點解咁肉緊講，內容唔諗住公開。我想話由佢過去4次紅館演唱會，甚至做許冠傑演唱會，佢出唱片、派台歌我都有細心聽，我唔係作為outsider或所謂主持去狠批，我係一路好鍾意佢啲歌，啲歌陪伴我生活、經歷，同埋面對種種問題，肉緊聽先會有回應，其實係向梁詠琪示愛，我好支持佢，希望之後可以見面，亦唔係要同佢樹敵，歡迎佢之後上嚟我哋節目傾偈見面。」

最後梁文禮更向Gigi笠高帽指：「佢有6呎高嘅大量，應該比一般人好好多！希望Gigi可以開心，都好好放假。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

梁詠琪經理人回覆

對於梁文禮的道歉，梁詠琪經理人回覆：「Gigi剛完成演唱會，我讓她這幾天在家好好休息。事情就讓它告一段落吧！謝謝外界對演唱會的好評，整個團隊都很振奮，Gigi也在不斷力求進步，大家有目共睹。大家都放低向前行吧!」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R