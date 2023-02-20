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【手術燈墜下】凌霄志指事件響起警號　憂慮發生意外會牽涉人命安全

社會 16:04 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

公共醫療醫生協會會長凌霄志於電台節目表示，聯合醫院手術燈掉下事故是聞所未聞，無疑對員工或病人會構成危險，認為事件已響起警號。他又說，日常使用的機件在毫無先兆下出現這情況，令人吃驚及詫異，憂慮一旦發生意外會牽涉人命安全，呼籲醫管局關注設備安全。

凌霄志表示，急症室、手術室及產房等亦有使用同一型號的手術燈，護士或麻醉助理在手術前會檢查手術燈等器材，如果發現有問題會叫停手術。但如手術發生意外會牽涉人命安全，例如當病人已全身麻醉就避無可避。凌霄志亦指，據他了解，並非基於移動有關手術燈而導致今次情況。他關注一旦手術期間發生同類情況，可釀成重大事故。

他又指，同類手術燈亦有在其他聯網醫院安裝，並設於急症室、手術室及產房等，一旦發生意外會牽涉人命安全。

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記者：陳展棋

 

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