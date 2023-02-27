【新四十二章X開心速遞】史穎喬入行兩年火速受關注 　前空姐戀愛經驗大公開　

▲ 史穎喬（Clementine）接受TOPick專訪。

在每一年，演藝圈也有不少新力軍的加入，他們就是慢慢長大的花花草草，其中一朵「小花」就是來自《新四十二章》的「孖辮妹」夏竹姬（Alisha），她的名字是史穎喬（Clementine）。

現年26歲、雙子座的Clementine曾參加TVB舉辦的《衝上雲霄大選》，雖然她未可「衝上」冠軍，但也被羅致爲經理人合約藝員。她在TOPick專訪中說得開懷，是一位想法多多、充滿少女感的文人呢！

【新四十二章】搶鏡「孖辮妹」為中國研究碩士生 史穎喬任劇集中文顧問

▲ 史穎喬在《新四十二章》演「孖辮妹」受觀眾注意。

疫下轉行

在入行前，Clementine曾任職機艙服務員，她坦言自己成為空姐的原因也是希望可透過工作衝出亞洲。本來也不打算一世人也在做空姐的她，因新冠肺炎疫情影響而被公司解僱，無奈地提早「達成願望」。

她憶述：「記得當工作至半年時，就可享有一折機票，但又遇上了新冠肺炎疫情，無可使用機票，直至2020年10月就被公司解僱。我記得在等待通知的那天也很緊張，我與朋友一同在等待，結果大家同樣接獲解僱通知。」

雖則她早已用塔羅牌作預測、作好心理準備，但得知解僱消息時，也感到憤怒，並想著：「點解要係我？」冷靜過後，她就當作是一個很好契機，發掘不同的可能性。

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曾想過參選《香港小姐》

天無絕人之路，Clementine失去空姐一職後，她在任職兼職私人補習導師、小學教學助理期間，遇上了《衝上雲霄大選》，似乎是上天爲她打開的另一扇門。

她笑言自己曾因《香港小姐競選2020》的口號「逆市筍工」而心動，但有感當時的自己尚未準備好，故選擇繼續靜觀航空業界的發展。

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自認「無腳嘅雀仔」

身爲中國研究系碩士的她，曾任空姐、經比賽加入演藝圈成位藝人，兩份工作同樣有不穩定性，莫非她有特別的適應技巧？

她以「無腳嘅雀仔」來形容職場中的自己，「雙子座的人是對很多事物也有興趣，除非真的找到一份心目中很想做的工作，那就趁年輕嘗試更多不同的可能性。雙子座的人是會把事情想得很遠、愛幻想，我也請自己不要想得太長遠，想太遠也沒有意思。」

入行短短兩年多，她不敢以奪獎爲目標，只希望把聲音練好、演技變得自然，也期待會被自己的演出所感動。

▲ 史穎喬以「無腳嘅雀仔」來形容職場中的自己。（陳慧安 攝）

《新四十二章》的孖辮妹

其中一個令Clementine感難忘的角色，或許就是《新四十二章》的「孖辮妹」夏竹姬，畢竟是她首次在劇集中佔戲較重。

她覺得被說成是劇集的顧問是很誇張，她解釋道：「監製有向我了解中文系的課堂情況，也想知道中國研究碩士的課程是怎樣。我也會提到中文系教授有很強烈的文人氣息，那就看看會否有合適的元素可用於劇集當中。」

她連番感謝監製陳維冠（Joe），她稱：「阿Joe是很好的，他指新人就是要做自己，角色就是盡可能貼合自己的性格。」

她有努力背熟對白，也慶幸獲得幫忙，她回想著：「阿Joe也有為我惡補，並請PA與我對戲，又有練習走位。阿Joe也提到演員不要戴有色的隱形眼鏡，因為會影響眼神，我也把這一番話記在心中。」

▲ 《新四十二章》的「孖辮妹」夏竹姬（IG圖片）

與龔嘉欣再合作

Clementine在《新四十二章》中，與女主角龔嘉欣有較多的對手戲，二人其實早有淵緣，那就是《衝上雲霄大選》當中的劇場。

二人再度合作，面對著嘉欣 ，她直言感到十分緊張：「嘉欣既是演技很好的大前輩，也是擁有距離感的女神。幸好，她是沒有架子，還記得首天拍攝時的其中一場戲，我需要伸手摸她的胸，她就知道我是不可衝破自己的心理關口，就拿著我的手來為我完成。」

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上討論區睇留言

藝人成為討論區上的話題，正評、負評也好，同樣是一件好事。Clementine在起初會感到不知所措，並需要花數天作調節，她說：「我也有看連登的，談到表情、演技的話， 我也會放入心，會想著將來如何改善。擁有一個強大的心臟是很重要的，不斷地令自己變得更好！」

她認為修讀中文系的人，或多或少是比較多愁善感的，直認某方面的自己可能也會在意別人的看法。她覺得正如自己踏出Comfort Zone參加《衝上雲霄大選》一樣，「只要跨過了心理關口，就不是一回事。」

在入行前，她的航空業同事曾指她與梁詠琪（Gigi）、蔡卓妍相似，甚至有人覺得她與芝娃娃「撞樣」。她笑稱：「當我在拍攝《寵愛Pet Pet》時，我也有抱起一隻芝娃娃合照，剛巧我的造型是束起了兩個小髮髻，就更加相似。」

▲ 史穎喬有望成位上位小花！（陳慧安 攝）

Clementine：「行狗屎運」

Clementine在比賽完結後便簽約、加入劇組，《愛‧回家之開心速遞》內的《揸流攤》女主角Michelle、《新四十二章》的夏竹姬也是由她所演，未曾修讀藝訓班的她忍不住說：「我覺得是行狗屎運，本身也在想比賽過後會否沒機會簽約，很幸運地獲公司給予入行機會。我真的在現場才知道拍劇的運作、走位。」

曾有工作人員向她說：「你個樣又唔係特別靚，你把聲又唔係特別好聽，好難喺呢一行做、唔會做得長。」 她感激對方向她有話直說，「做這一行的人永遠是做好自己、不要有太多的幻想，真的要一步一步地做好基本功，而且公司內的競爭是很大。」

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不獲爸爸支持入行

「上一輩覺得這一行會出現桃色事件，擔心我會行差踏錯。」 Clementine道出爸爸反對她加入演藝圈的原因。

Clementine的爸爸是比較傳統的，認爲女兒擁有高學歷，大可選擇從事比較穩定的工作，偏偏女兒就選擇投身帶有很多不穩定性的工作，一家人在《衝上雲霄大選》前更「吵大鑊」。

Clementine選擇順應自己的心而行，未有如自小般聽家人的話，向著眼前的未知勇闖。對於爸爸的擔憂，她覺得無論從事哪一行心有機會走歪路，強調心態、價值觀就可以由自己決定。

另一邊廂，比Clementine年長兩年的哥哥就成為後盾，皆因兄妹同是追夢之人，「哥哥是漫畫家，他靠自己去摸索著發展前路。我以往也不明白他的抉擇，但我想嘗試闖演藝圈時，我也會向他問意見，他也很鼓勵我。」

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曾被「潑冷水」

Clementine透露媽媽本身不是太支持她入行，但現在已經接受了！她稱：「由入行至今，我也不斷地說服他們，然後媽媽在我有份參演的劇集播出時，她也會感到很興奮。如爸爸當天心情不好的話，他就會潑冷水，『得嗰一、兩句對白，咁開心啊已經』。」

當《新四十二章》播出時，夏竹姬一角令不少觀眾眼前一亮，似乎也默默地令Clementine的爸爸有所動搖？ 她說：「當《新四十二章》播出，我也與家人一起觀看，爸爸現時已沒有說潑冷水的話，並指劇集很不錯。」

她深明難以左右爸爸的看法、說服他支持自己的決定，幸好當感到不快時，她選擇「左耳入右耳出」，努力地做好當下的工作。

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▲ 修畢香港中文大學修讀中國研究系碩士學程（IG圖片）

為慳錢減少「打卡」

家人永遠是最強的後盾，Clementine感恩父母未有要她交家用，有話直說的她也承認：「係少少家用都交唔到。」相當乖女的她現時也從事兼職私人補習，以幫補收入。

入行第一年，她是靠著任職空姐時的存款過活，直至上年，她領悟到戶口的流動資金是需要可持續發展，故採取開源節流的方式以減少開支，譬如：減少到餐廳打卡。

她感恩自己獲得身邊朋友、前輩的幫忙，她分享道：「Cafe的人均消費也要百多元，我就不太捨得花錢，慶幸朋友們很照顧我，當與他們到餐廳時，他們就讓我不用點食物，又會借服裝、飾物給我。」

她續說：「我特別需要感謝《揸流攤》的前輩們，他們很明白我的處境，其中有一位前輩為我解答出糧的安排後，就問：『經濟點啊？駛唔駛借住錢畀你先？』 在Canteen吃飯時，他們會幫忙付款，我也會強行把錢交給他們，他們會以『下一次請飲咖啡』來回應。」

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Staus是「A 0.5」？

這位「演戲初哥」表示對於感情戲「心思思」，也勾起了那段初戀往事，她說：「任職空姐時是第一次拍拖，當作是拍過0.5次拖、只是puppy love，與同行的男生交往了28天。對方向我提出分手，或許因為大家的性格不合，又或者因為大家在期間只是見面了6天吧！ 」

Clementine對另一半也有憧憬，「希望未來的他是在我迷惘時，可把我拉出來、鼓勵著我、陪著我向前行。」

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記者：陳淑霖

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