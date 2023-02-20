【風濕痛】男子患先天性類風濕痛風　5項飲食貼士助緩解痛楚

▲ 男子患先天性類風濕痛風，15歲發病關節常紅腫。中醫師建議5項飲食貼士助緩解痛楚。

風濕病並非上年紀才會出現。一名30歲港男患先天性類風濕痛風，年僅15歲時就已發病，上肢經常疼痛、關節紅腫。有中醫師提醒，日常注意5項飲食調節，可以幫助緩解痛症。

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註冊中醫師陳嬿珺分享病例，指一名30歲男患者有家族痛風病史，令他早於15歲便開始發病。患者病發時上肢，常肩痛、手肘痛，雙手關節經常紅腫；人比較消瘦，皮膚萎黃、肌肉薄弱；大便稀爛，經常胃脹不適，且精神壓力大，睡眠差，而他求診時表示希望解除胃脹，以及提升睡眠質量。

陳醫師稱，患者初診時「脈濡」（細而滑），代表氣虛以及濕邪較重；舌質淡，苔白，因此判斷患者需「養血祛風，通絡安神」，遂處方藥物：

白芍、炙甘草：芍藥甘草湯，養血滋陰，健脾益氣，緩急止痛

陳皮、砂仁：健脾理氣

桑枝、薑黃：針對上肢，類似是中醫的標靶藥，令藥物可以上行到上肢

大血藤、清風藤：祛風，針對風濕疼痛

歸脾湯：養血安神，健脾補虛

患者服用5日後能入睡，依然會發夢；腹脹減輕，疼痛減輕。之後回診，持續3月後，患者症狀緩解，即使下雨天發作，疼痛也較以往轉輕。

4大發病因素

陳醫師指出，大部分認為風濕，主要是身體感受濕邪而加重，但其實遺傳性也會出現類風濕性關節炎。從中醫學的角度來看，類風濕性關節炎（RA）通常被歸類為「痹證」，這是一種與關節和筋骨有關的病證，發病與多種因素有關，主要包括：

風邪：使人體的氣血運行受阻，導致關節僵硬和疼痛

寒邪：冷空氣、寒冷的環境等因素，可以影響身體的氣血運行，引起病變

濕邪：空氣中的潮濕、陰雨天氣等因素，容易使人體的氣血凝滯，進而影響關節和筋骨的運動和代謝

火邪：燥熱的氣候和食物等因素，容易使人體的氣血過度消耗，導致關節和筋骨失去滋養，進而引發病變

治療方法上，主要有針灸、推拿、中藥等。針灸可以針對相應的穴位進行治療，以疏通經絡、調節氣血為主要手段，進而恢復身體的自我修復功能。推拿是指按摩、揉捏等手法，通過舒筋活血、疏通經絡等方式，促進氣血運行，以達到治療的效果。中藥則是通過服用中藥，達到活血化瘀、溫經散寒、祛風濕等治療效果。

5大飲食貼士緩解痛症

中醫認為「正氣存內，邪不可乾」。所以，風濕患者時刻需要注意自己會不會有氣喘，氣短，脹氣，大便稀爛，失眠，等症狀。不能忽略的是身體的氣血不足，除了驅除邪氣之外，還需要扶正。

針對類風濕性關節炎的患者，陳醫師建議，可以通過調整飲食來緩解疾病症狀。飲食注意事項如下：

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不過，醫師亦提醒，飲食調節僅作為輔助治療，不能替代正規的醫學治療。患者在進行任何飲食調節之前，都應咨詢專業醫生的建議。

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責任編輯：張沛