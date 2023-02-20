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熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
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【活力午餐停產】學校改訂漢堡包應變　吸引帶飯學生加入訂購　　

社會 16:34 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

活力午餐停止供應兩日，聖公會聖紀文小學改為訂購麥樂雞及豬柳蛋漢堡。（梁偉榮攝）

「活力午餐」停止供應的首日（20日），長沙灣聖公會聖紀文小學700多名學生受影響，校方基於食物安全考量，改為訂購麥樂雞及豬柳蛋漢堡應變，逾半同學訂購餐點，亦有平日「帶飯」的同學今日加入訂購。學生對於進食快餐作午餐，感到興奮。「活力午餐」方面，亦有借出保溫箱及調派人員到校協助分發餐點，並提供390件「蛋糕仔」作後備。

學校原本逾760位同學訂購「活力午餐」。副校長黃嘉亮表示，基於食物安全考慮，決定為學生改為訂購麥樂雞及豬柳蛋漢堡，而今日則有435位同學訂購餐點，當中包括10多位「太想食麥當勞」而改為訂購快餐的同學。

就分餐模式及流程，黃嘉亮亦表示，希望做到「模式同平時差唔多」。他也指，幸好獲大批家長義工幫忙，而且供應商亦有提供人手協助分發午餐，以及借出保溫箱維持餐點溫度，稱以免食物「凍晒、感覺唔太好」。

午膳時間一到，同學表現興奮，逐個手持餐盤到飯箱前取餐，有同學形容班房「超多麥當勞」，仍有同學高呼「你有2盒麥樂雞喎」。

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當中，四年級生蘇晞旻指，平日大多由家人製作飯盒，但她是次主動向他們表示，希望訂購「麥當勞」，她亦表示自己一星期會進食1至2次，故今日感到特別興奮，稱麥樂雞及豬柳蛋漢堡「好食」以及「夠飽」。

四年級的陳彥熹同學則表示，未曾試過進食「活力午餐」後感到不適，但他較喜歡訂購「麥當勞」，不過兩者「都可以」。他亦表示，「想爸爸媽媽送飯」，但稱他們「無時間」。

平日訂購「活力午餐」的四年級生熊佳寶，今日則由家人準備了外賣青瓜壽司及章魚丸，她表示麥當勞「太上火」，故未有選擇訂購。她續指，在進食「活力午餐」後未有試過感到不適，形容「味道都OK（可以）」。她亦希望之後可以繼續訂購飯盒，令家人「無咁辛苦」。

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記者：梁凱婷

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