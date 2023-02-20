【特首政策組】指工作難量化拒訂KPI　黃元山︰政策能否落實看天時地利人和

▲ 黃元山今日首次以政策組身份，率領副組長出席立法會委員會會議。（資料圖片）

特首政策組去年底成立，政策組組長黃元山拒就政策組工作訂立關鍵績效指標（KPI），指政策組屬內部研究機構，向特首負責，相關工作難公開量化，最終研究成果若能成為政策一部分，便會透過相關政策局進一步諮詢相關的持份者。他又認為，政策最終能否落實，與「天時地利人和」相關。

黃元山今日首次以政策組身份，率領副組長出席立法會委員會會議，解釋政策組編制和開支。根據政府提交立法會的文件，政策組仿效創新辦架構，但將8個首長級職位，轉為非公務員職位，另亦設39個非首長級公務員職位。黃元山表示，今次提出重組，不涉額外撥款要求，只希望增加安排彈性，更妥善配合政策組的新職能和目標。

副組長林淑儀表示，政策組的預算開支與創新辦相若，約為每年1.3億元，當中包括預留作內部或外判研究的費用。她續指，政策組過去幾周已「埋班工作」，形容各成員能發揮所長，公務員和非公務員在討論政策時，可互補優勢。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰