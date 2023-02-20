【兩性關係】中醫揭示最佳行房時間　陰陽和合最易孕育健康孩子

▲ 中醫揭示最佳行房時間。

性生活是維繫夫妻關係重要一環，想成功誕子，不少人都會著意「房中術」。中醫師余雅雯最近就在Facebook專頁講解行房最佳時辰，並分享一款簡單茶飲的材料及做法，以增進性福指數。

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中醫師余雅雯在Facebook專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」分享，養肝腎最好的「子時覺」就在晚上11點到凌晨1點，而男女行房最佳的時辰為亥時，也就是晚上9點到11點。

余雅雯指出，亥時是十二時的最後一個，代表生命輪迴的準備階段，以中醫觀點來說是陰陽最相和合之時，剛好性生活完結後，需要充分休息，此時就可以準備入睡。

她續稱，「亥」的古字上面兩個橫字代表陰與陽，下面是兩個人，前面代表女人，後面代表男人，也有女人挺著肚子、懷孕的意象，代表這個時辰行房，男女最能達到陰陽平衡。

她亦表示，這段時間行房，對現代人來說有點困難。因為很多忙於工作的夫妻，可能工作到晚上9點都未能下班。余雅雯補充，如果偶爾時間允許，晚餐過後7點到9點是走「心包經」，代表身體要準備休息，夫妻可以散步來幫助消化，以聊天來培養感情，到晚上9點準備交合。而亥時除了最利於陰陽平衡，也容易孕育健康的孩子。

1款日常保健茶飲

想要增進性福指數，余雅雯推薦最簡單的方式是「善用日常茶飲保健」。這道茶飲中有個特別的藥材「淫羊藿」，用量只需1錢，就能刺激腎陽，同時是中醫常用的壯陽藥材，男女皆可用。

除了茶飲之外，「淫羊藿」也適合做為雞湯或藥酒。但余雅雯提醒，切記它的功效比枸杞更強，會催發性早熟，還未成熟的孩童忌食。另外枸杞與女貞子都有滋腎陰的功效，桂圓讓茶飲變得甘甜，還有補血功能。

材料：枸杞3錢、女貞子2錢、桂圓2錢、淫羊藿１錢

做法：將藥材洗淨，用500cc的沸水燜泡15分鐘即可飲用。

文章獲「上璽中醫 余雅雯 中醫師」授權轉載，原文內容見此

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責任編輯：羅嘉欣