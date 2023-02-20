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【廉政狙擊】權力和金錢編織龐大謊言　抗對抗不義重建光明未來

娛樂 16:48 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

《廉政狙擊》

由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯主演的TVB新劇《廉政狙擊》在今晚（2月20日）首播。

故事講幾個童年時認識玩伴，因遇由貪污事件引發的意外，而引致各自人生巨變——韋繼明（王浩信飾）被父親送出國；洛子峰（黃宗澤飾）沒能救成跛腳的姐姐洛子欣（胡定欣飾），親眼見著姐姐墮海失蹤；卓以凡（吳卓羲飾）被收養，肥妹方家晴（黃智雯飾）一個人在社會上過著苦日子。

逐步揭開真相

十多年後，洛子峰成為廉政公署調查員，致力維持公平正義。一宗收賄案引起的綁架令他重遇已當上警隊高級督察的韋繼明。

洛子峰負責調查的一宗又一宗案件，都牽涉到一位跛腳的菲律賓女商人屠敏（胡定欣飾），令他懷疑屠就是失散多年的姐姐。

仍牽掛兒時友誼的3兄弟，在一次次有意無意的聚首中重拾兄弟情。然而，就在3人以為一切可以重新開始之時，竟發現當年的意外是一場精心策劃的騙局，掩埋著層層真相。

所謂命運的枷鎖，原來是權力和金錢編織而成的龐大謊言。無論惡人再惡，以洛子峰為首的廉政公署調查員，帶領著手足們一起狙擊當年意外背後的真相，誓與不公義對抗到底，令施害者得到應有的懲罰，為自己和他人重建光明的未來。

 

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【TOPick柴犬追星】CP訓練營Gillian Kyle示範最強搭訕技

撰文 : TOPick柴犬出動

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