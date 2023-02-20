【男校午餐】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

▲ 英華小學與一條龍中學英華書院自設廚房及飯堂，為中小學生提供午餐。

全港小學於2月15日起恢復全日面授課堂，直資男校英華小學在今年1月已試行每周兩天全日授課，在過渡期助學生逐步適應。小一至小三學生因疫情關係，過去未曾在學校午膳，今年才初嘗在校內食午餐的滋味。英華小學與一條龍中學英華書院校舍相連，自設廚房及飯堂，為中小學生提供午餐。學生對「英華飯堂」的午餐讚不絕口，幾乎全部吃清光。

畢業生回校尋滋味

自英華九龍塘牛津道校舍開始已設飯堂，多年來與同一飯商合作無間，讓師生滿足肚皮。英華小學陳美娟校長表示，飯堂食物滿載英華人懷念的獨有味道，當中的「名菜」如西檸雞，令很多師兄畢業後仍要返校回味。

一間學校的人情味竟然與飯堂的味道拉上關係，而這種味道令英華仔很自豪，這就是「英華飯堂」。

▲ 陳美娟校長與小二學生一起吃午餐。（駱秀玲攝）

英華小學各級學生都在課室午膳，飯堂每日提供A至D共4款午餐，書院學生則可到飯堂用餐，每日有多達9款午餐作選擇。不過，馳名的西檸雞是書院限定，陳校長笑言學生對升上書院抱有盼望，因為屆時就可以品嘗西檸雞。除了這道名菜外，還有咕嚕肉、炒麵、蒸肉餅等，都是學生津津樂道的。校長又有何推介？

對於我來說，與小朋友一起吃飯，吃甚麼也好吃，很難得見到他們除去口罩的樣子，很難得看到他們很享受午餐。

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英華仔吃飯堂餸菜長大

陳校長指校方與飯商合作多年，他們早已掌握男生的口味，加上有老師專責與飯商聯繫，也有家長組成的飯商關注組，不少老師亦在飯堂吃飯，「既然老師自己都在吃，他們怎會不關注衛生問題。」陳校長每天都與不同班別的學生一起吃午餐，她會從中了解小朋友的意見，「這是實實在在而重要的意見調查」。

大部分英華學生都是吃飯堂的餸菜長大，以2月份為例，小學920多位學生中，多達909人訂飯，由家長自行送飯的學生只有10多人。採訪當天遇上來送飯的鄺先生，他是英華小學退休副校長，孫仔現於英華就讀小三。他指孫仔會訂學校午餐，有時其任職營養師的媽媽也會為他準備飯盒，最拿手是整壽司。

低年級學生沒有在校吃午餐的經驗，有家長擔心是否可行，新入職的老師也憂慮吃飯場面一片混亂。於是學校由1月11日起實行每周兩天全日上課，直至2月15日全面恢復全日制，小朋友已漸漸適應。陳校長提及在過渡期首天午膳嚴陣以待，那天邀請「大嘥鬼」來校探訪，將惜食訊息傳遞給小朋友。

老師鼓勵小朋友，如果覺得自己不能吃完整個飯盒，就在未吃前與同學分享，希望盡量減少廚餘。此外，校內天台設有廚餘機，由學生擔任的綠色大使收集廚餘後，將之變成肥料，作為天台花園施肥之用。

▲ 英華飯堂的靈魂人物鄭老闆（左）和大廚Dee哥（右）。（越玲瓏攝）

飯堂靈魂人物大廚

在英華經營飯堂的飯商鄭老闆從事餐飲業三十多年，自英華在九龍塘牛津道校舍時已開始服務，至今長達二十多年。大廚Dee哥早於15歲入行，他猶記得1996年在英華飯堂工作至今逾廿載。他強調︰

學生餐食材一定要新鮮，小朋友要吃多些蔬菜，少鹽少糖。肉類一定要好小心處理，特別是小朋友吃的，我們要好小心處理。

Dee哥平日與同事清晨5時多就回校，十多人一起準備午餐，先洗蔬菜，再整肉食，接著調汁料、炒粉麵。飯菜煮好後，女工盛入飯盒，再放進保溫箱，確保新鮮滾熱辣。學生打開飯盒時，仍是熱氣騰騰的。Dee哥分享英華男生的口味，小學生最愛肉醬意粉、韓式雞翼飯，中學生喜歡吃西檸雞，而他個人就推介台式肉燥。

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有小二男生大讚午餐好味道，「超好食！好食過屋企的飯」，有時他不夠飽還會添飯，而再添的是菜飯而不是白飯。另一位同學說，「之前我不喜歡吃的食物，在學校吃就全部變成我喜歡的食物。」學生吃得津津有味，正正是Dee哥煮食的推動力及滿足感來源︰

學生食得開心，說好食、吃得完，我就很開心，煮得開心！

他不時與同事一起構思新菜式，以前邊做邊學，這幾年書院新增很多菜式，有酸菜魚、水煮魚、口水雞等。即使他入廚多年依然力求創新，「有時出去跑一趟，見到有甚麼適合學生吃的，我就回來試」，一切以學生健康為主。

盼在校午膳添快樂

有高年級學生告訴陳校長，「終於全日制，我等了這種味道3年」，在校吃午餐對他們來說是一個返學的加分項目，甚至有家長問可否來飯堂一試究竟，親身了解學校飯餐有多吸引、多好味，讓小朋友吃得如此開心。陳校長說道︰

食飯不是學校最重要的部分，但可以添加學校生活更好的要素、更好的快樂泉源，希望小朋友開開心心，期望一起食飯、一起返學。

▲ 英華小學陳美娟校長表示，飯堂滿載英華仔懷念的獨有味道。（越玲瓏攝）

近日有學校午膳供應商的午餐飯盒爆出食安問題，造成家長恐慌。陳校長認為，暫停全日面授課堂一段日子，突然恢復全日制下，飯商可能有人手短缺、物資等問題，甚至有午膳供應商在疫情下結業，在選擇不多加上時間趕急下，出現「倒瀉籮蟹」的狀況。

陳校長感恩英華有一個很好的飯堂，但看到其他學校的難處，她心裡也感到同情，「希望在過渡期間，大家也找到適當的節奏，飯商也回到正常狀況。」

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記者︰駱秀玲