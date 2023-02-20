黃明志新歌《偷偷》MV滿足男宅夢想　拍攝事後有心理陰影：被榨乾

▲ 黃明志新歌MV《偷偷》。

創作歌手黃明志推出最新歌曲《偷偷》映射出現代社會有很多人因為生活空虛，透過認識直播主或是網路上的美女來填滿心中空虛，讓生活獲得一些安慰。

剛開始看這支MV會覺得有色色的感覺，其實用意是更深層的傳達後疫情時代的社會現象，大家在網絡上相處的時間比現實生活中碰面的機會多出很多，因此《偷偷》MV找來多位SWAG女郎入鏡，讓宅男的幻想情節都在現實生活中成真，滿足廣大男性的一種想像。

▲ 黃明志新歌MV《偷偷》。

呈現宅男幻想

黃明志這一次親自參與SWAG女郎試鏡，從16位女郎當中選出幾位女主角，在試鏡女郎之前還表示真的很緊張，但臉上情不自禁堆滿了笑容，開心的樣子不言而喻。

在試鏡時有女郎試圖撩黃明志說：「我想射進你的心！」 黃明志聽到連忙說：「噢no！不要來射我。」其中入選的女主角當中有出現鄧紫棋明星臉，黃明志見狀笑說：「想像台灣阿棋（鄧紫棋）穿著爆乳睡衣幫自己洗洗睡，這畫面真的是太爽了」。

《偷偷》MV呈現宅男夢幻中的眾女神來到家中。黃明志說：「因為有些男生在追求女生的時候很害羞不敢表達，甚至在工作環境當中也沒有女同事，所以只能在網路上和女生交流，只能默默地在心裡暗戀網絡上的一些直播主，在網路上和這些直播主有些互動。」

▲ 黃明志新歌MV《偷偷》。

花兩個月追蹤直播主

在曲風上，《偷偷》設計成復古R&B的抒情歌，也是黃明志的創作歌曲中第一次出現薩克斯風。黃明志笑說通常影片如果有出現色色奇幻的氛圍，就會出現薩克斯風這個樂器。

為融入MV劇情，黃明志表示自己花兩個月時間追蹤這些直播主，看他們的影片去了解每個人的體態，希望透過MV把她們的致命吸引力呈現出來。

《偷偷》一開始就有視覺上的衝擊，黃明志睡了兩位透明蕾絲女神，起床立刻有好身材女士服務打點，連刷牙洗臉都陪伴在明志身旁，來到客廳甚至有女僕幫他做家務。

在女僕服侍黃明志穿衣服時，他竟一度卡住，NG笑說「（手）找不到洞進去」。黃明志在沙發上大享齊人之福撒錢，SWAG女郎們見到整疊大鈔，立刻顯現狼性開始搶錢之外，也把黃明志衣服扯開。

▲ 黃明志新歌MV《偷偷》。

黃明志適合當老公

黃明志笑說：「在後疫情時代大家看到錢都變得非常瘋狂，感覺我都被她們榨乾，等一下拍完之後趕快報警處理，把她們抓走。」甚至有女郎偷偷抓黃明志重要部位，讓黃明志驚嚇大喊：「阿不要抓我的雞雞！」立刻逃離現場。

他事後回想表示：「通常男生被美女摸雞雞是很開心的事，但是因為太大力會造成一些反效果，因此現在有點陰影，很能體會有些女生被非禮的感覺，在此呼籲男生不要非禮女生，會給對方帶來很不好的感受。」

眾女郎也分享黃明志適合當老公，看起來穩重有事業心也很會賺，可以讓女生在家裡好好帶小孩並擔起家庭經濟重任。

現場拍攝氣氛十分歡樂，SWAG女女郎也紛紛表示稱讚說黃明志非常細心，而且很有天份、是超棒的導演。

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