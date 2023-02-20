【醫療開支】7成半港人憂未來醫療開支增加構財政壓力　近4成指或考慮放棄治療

▲ （陳國峰攝）

富衛香港調查發現，逾7成半港人憂慮未來醫療支出龐大會帶來沉重財政壓力，並有近4成人指若未能負擔，或會放棄治療或更佳的治療條件。

富衛香港去年9月在大灣區11個城市進行《大灣區健康保障調查》，訪問了2,410名分別分別來自香港、澳門及內地大灣區9個城市的市民，結果發現，三地受訪者均預算未來醫療支出龐大，分別約有6至7成半人預計，自己及家人未來十年醫療支出會大幅增加2成以上，並預計支出最多的項目是危疾或嚴重疾病，如癌症，心臟病及中風等的治療費用。

調查發現，約7成6香港受訪者認為，醫療支出增幅會為自己的財政增添非常多壓力或頗有壓力，但港人的應對方式偏向被動，如有8成2受訪者稱會縮減其他生活開支，7成3受訪者指指會從儲備中調動現金，更有3成7受訪者表示放棄治療或更佳的治療條件。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅稱，市民應善用醫療保險及危疾保險，除可為未來醫療需要作儲備外，更可大大減輕個人或家庭就突發及未來醫療開支引致的心理負擔。

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責任編輯：黃小冰