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才子Jason Mraz新歌改形象騷舞技　因母親一句話改變風格

娛樂 15:00 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

Jason Mraz在MV中跳舞。

曾二度獲得格林美大獎、進駐唱作人名人堂，並憑《Lucky》及《I’m Yours》在全球走紅的音樂才子Jason Mraz，近日推出全新作品《I Feel Like Dancing》，MV中更罕有地跳起舞來，而且跳足全程！有這樣的舉動，全因為其母June Tomes的一番話。
 
《I Feel Like Dancing》有別於Jason近年的曲式，回歸流行，節奏輕快跳脫，令人一聽到就會蠢蠢舞。

Jason今次動員超過100名舞者，再加上名人，包括合作無間的四人女子樂隊Raining Jane及一眾網紅，在加洲一鄉村俱樂部中，以一鏡到底的方式拍攝MV，Jason亦罕有地由第一個鏡頭開始便跳起舞來，舞姿熟練有型，明顯看得出下過一番苦功。

《I Feel Like Dancing》

一度為自我價值躊躇

今次回歸流行樂（Pop）的懷抱，這全因他的母親June的一番話，Jason回憶道：「我播放了一些簡單結他伴奏的Demo給她聽，她聽後說：『這些都很捧，但你需要做一張流行樂專輯！你年紀都不少了，就趁還未太遲時做一張吧！』所以跟團隊做歌時，會對自己講：這次為June媽媽而做的！」

今年已經45歲的Jason坦言自己一度為身份及自我價值而躊躇，但今次製作流行樂章，令他可以打開心扉，將最感性及最個人的經歷都注入到歌曲裡。

將出新碟。

生日推出新專輯
 
新作推出同時，Jason Mraz亦宣布將於今年生日（6月23日）推出第8張專輯《Mystical Magical Rhythmical Radical Ride》。

與此同時，將在7月開始展開美國巡唱，8月17日將在紐約舉行一夜限定音樂會，與New York Pops交響樂團一同演繹入行20年來的經典作品，相信這必定掀起撲飛熱潮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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