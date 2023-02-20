【唱好香港】楊潤雄晤文旅部部長胡和平　探討文化和旅遊發展合作方向

▲ 楊潤雄（右）今日在北京與國家文化和旅遊部部長胡和平（左）作會面交流。(政府新聞處圖片)

文化體育及旅遊局局長楊潤雄繼續訪京行程、他今早晤國家文化和旅遊部部長胡和平，雙方會面交流，並探討文化和旅遊發展的合作方向。



楊潤雄今早禮節性拜訪國家文化和旅遊部部長胡和平，他指，跨國家《十四五規劃綱要》下將香港定為中外文化藝術交流中心，特區政府的文化體育及旅遊局成立以來，一直推動文化藝術的發展及交流，一直依循『以文塑旅 以旅彰文』的方向，實踐香港成為國際城市旅遊樞紐和『一程多站』示範核心區，融入國家發展大局資。他又表示，國家文化和旅遊部一直以來支持特區政府的工作，在文化和旅遊發展方面給予政策支援，並提供適切協助落實項目，期望透過今次會面交流，深化內地與香港文化和旅遊交流合作。

▲ 楊潤雄（右二）今日在北京與國家文化和旅遊部部長胡和平（左二）會面交流。(政府新聞處圖片)





特區政府已與七個內地省市和澳門特區簽署文化合作諒解備忘錄或協議書，包括北京市、上海市、浙江省、湖北省、廣東省、雲南省和深圳市，內地省市和文化界可利用香港方便的平台，舉行更多文旅交流活動。另外，康樂及文化事務署由二○一八年至今已有54台共141場不同藝術形式的本地製作在澳門和其他七個粵港澳大灣區內地城市上演，亦跟大灣區主要表演場地建立合作網絡及溝通機制。



今日下午，楊潤雄禮節性拜會國家文物局副局長顧玉才。今日傍晚，楊潤雄將出席在北京恭王府舉行的《竹韻小集：春風．粵韻—五架頭專場音樂會》，並與香港樂團交流，了解他們在內地的演出情況與發展機會。代表團明日將與國務院港澳事務辦公室副主任楊萬明會面，晚上返港。

▲ 文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖（左一）、旅遊事務專員沈鳳君（右一）和中國美術館副館長安遠遠（左二）。(政府新聞處圖片)

楊潤雄昨日下午抵達北京後隨即展開行程，到訪中國美術館，該館是以收藏、展示和研究中國近現代藝術家作品為重點的國家造型藝術博物館。

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責任編輯：區綽彥