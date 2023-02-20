【真假難分】超逼真BB公仔連體嬰雙胞胎都有　皮膚頭髮似到足索價達$5.6萬

▲ 英國有公仔藝術家會為客人打造超逼真的初生嬰兒公仔，連體嬰和雙胞胎都有。

小朋友都愛玩嬰兒公仔，而像真度極高的公仔更可成為藝術品，甚至為不幸的媽媽治療心理創傷。英國一名公仔藝術家專門製作像真度極高的BB公仔，不論皮膚、頭髮、五官和表情都栩栩如生，難以分出真假，而這些超逼真初生嬰兒公仔，售價高達6,000英鎊（約5.6萬港元）。

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綜合外媒報道，年約20多歲的公仔藝術家Elie Habibi來自英國西約克郡（West Yorkshire），會為客人打造超逼真的初生嬰兒公仔，無論膚色、髮色、面型和比例等都可以按客人要求調整，且Elie更為每個公仔配上獨有名字，因此每個公仔都是獨一無二。

▲ 父母抱上手好似真係抱B咁。（IG圖片）

Elie不單只會做個體嬰兒，更做過大受歡迎的雙胞胎，甚至是一對連體嬰，可是當照片放上社交平台後，惹來不少網民爭議，不理解製作的原意，有人甚至形容為「死嬰」。

買家為藝術愛好者為主

Elie解釋，這些公仔是純粹的藝術品，80%買家都是藝術愛好者或公仔收藏家，亦有用於拍攝電影或教學課程。客戶當中還有失去孩子或因子女長大而感到空虛的父母，希望藉公仔得到心靈慰藉。

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這些公仔的製作很耗時，她與客人確認了膚色、髮色等細節後，會利用黏土雕刻，倒入矽膠中，再使用專業油漆添加細節。上色過程經過很多薄層來處理，尤其要注意厚度、色調及脈紋。因此每個BB公仔的售價並不便宜，由2,500至6,000英鎊（約2.36萬至5.6萬港元）不等。Elie稱過程中不能出錯，否則造成巨大損失。

▲ Elie曾公開擺檔宣傳，曬冷公仔好壯觀。（IG圖片）

每次Elie分享新作品時，都獲網民大讚漂亮和像真度高，「非常可愛」、「難以置信，我分不出真假」、甚至呼籲買家「不要放在車廂中然後離開，警察肯定會打爆玻璃把它救出來」。

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責任編輯︰王明芳