馮允謙為紅館個唱寫主題曲　MV送彩蛋盼感染入場觀眾

▲ 馮允謙跟年青舞者打成一片。

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）將於下月舉行首次個人紅館演唱會「JAYPOP LIVE」，他特別製作演唱會主題曲《入場人士注意》，亦是2023年首支派台歌。在MV化身開心博士，研製快樂菌感染全世界，散播正能量，拯救不開心的人，最尾Jay更送上驚喜。

新歌《入場人士注意》特別為紅館演唱會度身訂造，他參與曲、詞和監，並邀請陳考威、SeaTravel、Oscar和Young Hysan等合力，為演唱會主題曲發功。

拍攝MV當日，大約20位喪屍妝扮的演員參與，由酒吧場景、滾軸溜冰場、實驗室追到街頭，Jay飾演的發明家研製「快樂菌」散播正能量，Jay說：「今次MV有一組動作。希望到時演唱會上，台下觀眾都可以同我一齊做，一齊投入呢首歌，感染快樂氣氛。」

▲ 有一節動作。

放假往加拿大探親

Jay說： 「MV故事同演唱會主旨好相似，我演發明家，見到世界變到好壞，人唔開心，所以發明快樂病毒，感染所有人。我希望睇演唱會觀眾都感染到，投入我個騷，變得更快樂！」

他在拍攝現場亦好似MV角色一樣，與飾演喪屍的年輕人打成一片，雖然拍攝十幾小時，又熱又攰仍然有說有笑，Jay收工前，他們一邊吶喊「JayFung JayFung」一邊送他離場，非常熱情。MV最後，Jay 向導演自薦以喪屍妝壓軸亮相，希望為Fans送上驚喜。

演唱會舉行在即，Jay心情既興奮和緊張，早前放假飛加拿大探望父母親友，共聚天倫後充滿能量。

他說：「今次只係休息咗幾日，我當然好想再放長啲假期，真係太耐無放長假。不過我都好感恩，開騷前竟然有假放喎，好開心。休息完返嚟，個腦好清𥇦，工作更加投入，我又再充滿力量！」

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