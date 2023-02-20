【愛心午餐】珍惜爸媽的愛心午餐 校長：味道如何都絕不能挑食

▲ 陳校長建議學生要感激為自己操心的無名英雄。

今天，我知道眼前這個簡單的午餐盒是得來不易的。不管它的味道如何，我也決不挑食！

上星期四的傍晚，我如常獨自樂活在網絡世界裏。媽媽的手機叮叮叮叮響過不停，大概是媽媽群組熱鬧的時候。媽媽喃喃自語地讀了幾個訊息，大概是甲說野孩子本應要天生天養，不必擔心；乙說世界末日的時候到了，豈能助長虐兒案件出現？丙說……每天回家後，成人都喜歡在手機的訊息平台上七嘴八舌，製造話題，交流學校的「秘密」。

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倏然，電視機傳來：「下星期一，全港十萬學生沒有午飯！」我淡淡然地想：現代的科技昌明，物阜民豐，要解決一頓午飯的問題，這不是很容易嗎？為什麼成人總是要大驚小怪？

這一晚，我多次向媽媽央求不如吃一頓期待已久的漢堡包餐，或是自製便當，或是用外賣速遞電子平台預購食物，甚至嚷著她中午時到學校辦理早退……翌日早上，老師進入課室時說學校已有替代的午餐盒供應，請我們盡快選餐。我聽到後，心中火冒三丈，怨恨多管閒事的校長又破壞了我的詭計！

今天午飯前，老師特意向我們分享了《千人糕》的故事。那是講述一塊平平常常的米糕，要經過很多很多人的勞動，才能擺在我們面前的故事。那一瞬，我沈默了，撫心自問：「眼前這一個簡單的飯盒，又是必然的嗎？」學校能夠在一夜之間，為數百名同學解決這一場「午餐危機」，到底要費多少勁兒才可以做得到？

班主任告訴我們，《朱子家訓》這樣說：「一粥一飯，當思來處不易；半絲半縷，恆念物力維艱。」我終於明白了，眼前這個簡單的午餐盒是得來不易的。我們要珍惜食物，不管它的味道如何，也決不能夠挑食。我們更要珍惜幸福，感激為自己日夜操心，讓自己可享安然無憂的生活，不劬勞苦的「無名英雄」。

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