【土耳其地震】特區救援隊救出4人不辱使命　指揮官：並非英雄只是救災扶危

▲ 香港特別行政區政府救援隊分享土耳其搜救行動。 （左起）消防處消防員陳柱匡、消防處高級救護主任楊強生、特區救援指揮官于文陽、保安局政府保安事務主任朱文龍、消防處署理消防隊目梁志宏（梁偉榮攝）

特區政府派遣一行59人的救援隊前往土耳其地震災區協助搜救，成功在救出4名倖存者。救援隊伍上周五(17日)晚完成任務後返抵香港，今日(20日)總結救援行動，保安局政府保安事務主任朱文龍形容，今次行動共救出4名生還者，不辱使命。

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特區救援隊指揮官于文陽表示，今次是救援隊首次到海外執勤，亦是首次與國家救援隊合作，他指國家救援隊經驗豐富，是很好的學習對象「好似實習生到大公司工作，要有個師兄傍住」。而今次行動搜救範圍廣，當地超過9成樓宇都有不同程度的損毀，增加搜救難度，救援因此引用不同技術及工具，包括使用無人機、生命探測儀協助搜救，確定生還者的位置等。

在災區首先發現生還者的消防處署理消防隊目梁志宏說，很感恩能將訓練得到的知識學以致用救人，形容當刻感覺十分開心，「實實在在救出一條生命」，又強調自己並非英雄，只是秉承消防處宗旨，救災扶危、為民解困。

朱文龍感謝59名成員不怕艱辛，毫不猶豫參與任務，出顯示公務員勇於承擔的精神；亦感謝家屬支持他們參與今次有意義的工作，令各成員無後顧之憂拯救生命。

行政長官李家超今日（20日）中午亦在禮賓府宴請特區救援隊，感謝救援隊的努力和無私付出。

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記者：蘇文軒