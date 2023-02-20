【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱刊梁晃維文章考慮有否捏造

▲ 鍾沛權今續於區域法院作供。（梁錦麟攝）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（20日）於區域法院續審。鍾於控方盤問時續供稱，當時審批民主派初選候選人梁晃維的專訪文章的前提是理解當中說法是否憑空捏造，由於當時大環境是國安法生效，故有人表達憂慮是可以理解，亦是在言論自由的原則下可容許發表。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方今就《立場新聞》專訪民主派初選候選人梁晃維的文章作盤問，指文章稱國安法無孔不入，問及鍾會否擔心提及政治口號後便會被捕。鍾供稱個人而言並未有擔憂，但理解不少港人有此擔憂，又指自己會為機構擔憂會否存在紅線，何如是否須就讀者在文章下留言而負上責任。

鍾指，當時審批文章的前提是理解當中說法是否憑空捏造，由於當時大環境是國安法生效，故有人表達憂慮是可以理解，亦是在言論自由的原則下可容許發表。

鍾續指，文章亦非情感渲染，而是政治人物的情感表達，又指文章提及梁擔心家人或朋友受傷害，因梁或因政治參與而被針對或狙擊，甚至被執法部門拘捕。鍾指，當時審批時是理解政治人物對參選的擔憂。

聆訊明（21日）續。

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記者：梁錦麟