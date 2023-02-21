【人心叵測】46歲無業男咖啡落迷藥　51歲女保險經紀幸獲機智同事救走

▲ 46歲無業男咖啡落迷藥，51歲女保險經紀遭迷暈，幸獲機智同事救走。

女生出門在外，要小心別人遞上的飲料。日本一名46歲無業男，因涉嫌在咖啡中加入精神藥物，試圖迷暈一名51歲女保險經紀及其同事，遭警方逮捕。

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綜合日本媒體報道，事發於2021年平安夜當日，日本愛知縣46歲無業男近藤芳弘，聯繫保險公司稱「想簽署一份新合約」。當日午後，51歲女保險經紀和另一名女同事，一同到訪了近藤住所。2人坐下後，近藤端出2杯咖啡請她們喝下。由於2位女士並非首次造訪，於是未有存疑地喝下咖啡。

女經紀喝下「加料咖啡」後昏睡

然而，51歲女經紀喝下咖啡不久，便陷入昏睡。另一女同事隨即感到不妥，並察覺咖啡味道奇怪，自己也有昏眩感覺。她試圖叫醒昏睡的女經紀，但對方不僅沒有清醒過來，反倒瀉了桌上剩餘的咖啡。

這時，女同事急中生智，迅速拿出手帕擦拭倒瀉桌上的咖啡並收好，目的是留存證據。同時，她向近藤表示歉意後，迅速中斷會議，將女經紀帶走。隔日，她們到警局出示了擦拭咖啡的手帕，並提出受害申報。

咖啡中含有精神藥物

手帕經過分析，證實咖啡中含有精神藥物成分。警方按這一決定性證據，拘捕了嫌疑人近藤，指控他涉嫌為侵犯受害者而犯罪。不過，近藤認為指控「並非事實」而否認。在調查過程中，有認識近藤的人指他難以相處，正常人不會與他打交道；警方將繼續調查其詳細犯案動機。

案件公開後，不少網民稱讚女同事機智果斷，才成功救回女經紀，否則二人很可能面對不堪的結局。亦有人表示，日後上門探訪他人，都應保持警覺之心，保護自己。

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責任編輯：羅嘉欣