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【上訴終院】涉電筒照警員非法集結罪脫　律政司准上訴終院6月聆訊

社會 17:53 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

16歲男生於2019年10月在黃大仙新光中心附近行人天橋，被指與一男一女同以手電筒照射警員，被裁定非法集結罪成，判入勞教中心，男生早前就定罪提出上訴獲裁定得直，定罪及刑期撤銷。律政司今(20日)向終審法院申上訴許可，終院指高院法官錯誤引用案例，認為案件具合理爭辯之處，遂批准上訴許可，排期於6月23日進行上訴聆訊。

申請人律政司司長；答辯人麥永華(現年18歲)，原被控於2019年10月7日，在黃大仙新光中心外，連同他人非法集結。

終院於判決書指出，律政司一方認為高院法官錯誤引用案例，裁定答辯人參與非法集結並非是唯一及不可抗拒的推論。終院批出上訴許可，基於案件具合理爭辯之處，以及判決構成重大和嚴重不公，排期於6月23日進行上訴聆訊。

高院法官早前指答辯人當時並非夥同一對男女及參與他們的行為，唯一合理推斷是他獨斷獨行，其行徑與該對男女無關，故控方未能證明答辯人與他人一起集結。

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記者：林育慧

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罪案 記者 法官 律政司 黃大仙

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