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【公務員】楊何蓓茵：公務員全面落實5天工作周無目標限期

政治 18:01 2023/02/20

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公務員事務局局長楊何蓓茵表示，暫無意就全面落實5天工作訂目標限期。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，截至去年9月30日，約13.7萬名公務員，按照5天工作周模式工作，佔當時公務員約82%。有議員關注何時全面落實，楊何蓓茵稱會繼續推動，但沒有目標限期。

楊何蓓茵今日在立法會相關事務委員會，滙報政府實行5天工作周的情況。她表示，截至去年9月30日，大約有137,200名公務員按照5天工作周的模式工作，與2020年同期相比，新增約4,600名。她表示，鑑於實際運作需要，以及資源限制，要讓更多公務員按5天工作周模式工作，較起步時有更大挑戰，但相信仍然有空間讓更多人員實行5天工作周。

勞工界立法會議員周小松則批評，一個崗位有兩種制度，非常不合理，形容是「人為地製造另類的同工不同酬。」，直斥當局「躺平」。

民建聯議員顏汶羽亦關注何時可落實全員5天工作，認為政府未能起帶頭作用，質問商界如何跟從。

楊何蓓茵否認有同工不同酬問題，指無論是否5天工作，同一崗位的公務員，工時一樣。她表示，暫無意就全面落實5天工作訂目標限期，強調5天工作是家庭友善安排，但政府要善用公帑，承諾不影響部門工作效率、不會增加納稅人負擔，並要謹守4項原則，包括不涉及額外人手資源、不減少員工原本的工時、不削減緊急服務，以及周末維持必須的櫃枱服務。

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責任編輯：關景騰

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