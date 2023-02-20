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【自然保育】嘉道理農場研究指植樹樹種單一會阻森林恢復　至少延後幾十年

社會 18:14 2023/02/20

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大埔滘的森林。（嘉道理農場提供）

嘉道理農場研究發現，植樹時種類單一會阻礙森林恢復，影響最少達幾十年，提醒森林恢復並不像人們想像般簡單，要重視現有森林生物多樣性保育之餘，也要進一步深入研究森林恢復的過程和背後的機制。

嘉道理農場與香港大學研究研究大埔滘自然護理區，研究人員識別並疊加了1956年和1963年航空照片中的植被類型，結合大埔滘20公頃森林監測樣地的資料，分析了幾十年前的植被類型對當前森林中植物種類、分佈和地上生物量等的影響。結果發現，1963年種植馬尾松的區域，幾十年後物種數量、個體大小仍然比其他自然恢復的區域低，同時一些原本沿溪流分佈，在成熟林常見的樹種，在幾十年後，大多仍然只沿溪流分佈，而並沒有像預想的那樣擴散到整個森林範圍。

嘉道理農場保育部高級生態學主任張金龍表示，人們一直認為，森林在砍伐以後，能在幾十年內從草地、灌叢逐漸恢復為森林，這個過程稱為森林演替，而種樹能幫助森林恢復，但是次研究表明，森林恢復並不像人們想像般簡單；如果種植的樹種非常單一，例如只種馬尾松，或者有限的幾個樹種，不但不能幫助森林恢復，還可能成為阻礙，而如果森林的物種組成和結構無法恢復， 就意味著森林難以重建相應的生態系統功能，也難以為昆蟲、鳥類和各種動物提供賴以生存的生境。

嘉道理農場保育部生態學主任朱慧玲就表示，是次研究發現以前種植馬尾松的區域沒能很好恢復，提到在上世紀七十年代，松材線蟲爆發，大量馬尾松枯死，因此種植馬尾松的區域又變回草地和灌木叢，導致森林恢復至少延後了20至30年；指研究提醒人們重視現有森林生物多樣性的保育，也要進一步深入研究森林恢復的過程和背後的機制。

大埔滘是本港首個自然護理區，在1977年建立，佔地460公頃。第二次世界大戰之後，大埔滘就陸續種植了馬尾松、白千層、紅膠木等樹種，這裡擁有全港最大片的次生林。

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責任編輯：黃小冰

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