【復常之路】李家超周四率團訪廣州、深圳　同日晚上返港

▲ 李家超將於本周四率團訪廣州、深圳。（資料圖片）

特首李家超將於本星期四，率團到訪廣州和深圳，展開上任後首次對粵港澳大灣區各城市的訪問。

李家超表示，隨着香港與內地實施全面通關，爭取在短期內盡早到訪廣東省，尤其是大灣區各城市。經與相關內地單位協商後，訂於星期四訪問廣州和深圳。

香港特區政府代表團成員包括政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、教育局局長蔡若蓮博士和行政長官辦公室主任葉文娟等。

李家超一行上午將前往廣州，與廣東省領導會面，就粵港合作推進大灣區高質量發展交換意見。他下午會轉往深圳，與深圳市領導會面，探討全面深化港深合作。

李家超表示，日後亦會到訪大灣區其他內地城市和澳門特區，就促進大灣區高質量發展共同商議，為香港以至整個大灣區注入更大的發展動能，達致互利共贏。

李家超二月二十三日晚上返港，在他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

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記者：趙居逸