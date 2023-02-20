【活力午餐停產】家長讚學校應變速度快　望「活力午餐」進行內部檢討　

▲ 活力午餐停止供應兩日，長沙灣聖公會聖紀文小學家長義工分派午膳。（梁偉榮攝）

長沙灣聖公會聖紀文小學近一半原本訂購「活力午餐」的家長，今日（20日）選擇為子女「送飯」，有家長首次為子女製作飯盒，手忙腳亂，另有家長稱讚學校立刻改為訂購漢堡包，應變速度快，但盼政府介入，提供有力報告證明食物安全。最近亦有師生曾報稱肉類出現「唔熟」的情況，學校表示今日會再跟進事件，期望能如期周三（22日）恢復午膳供應。

家長曾太表示，今日首次為兒子製作飯盒再送到學校，準備了他平日喜愛的餸菜，如炒肉、雞蛋及蠟腸等。但她指，時間安排上較難控制，稱差點未能按時製作飯盒再送到學校。

曾太也表示，其後亦會再讓兒子訂購「活力午餐」，因為一次失誤，便選擇不再訂購「都好慘」，但認為供應商有改善空間。

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季星宇同學的母親指，兒子由一年級訂購「活力午餐」至現時六年級，曾於進食後感到「肚唔舒服」，亦發現有「豬扒唔熟」的情況。她表示，是次午膳供應暫停對她影響不大，因作為「全職媽媽」的時間安排上較為彈性。她也指，兒子早前只需上半日課時，亦曾為他準備午膳，故並沒有太大困難。

季太亦表示，期望「活力午餐」進行內部檢討，在人手、衛生及食物質素方面作出改善，令家長重拾信心，再次訂購午膳。

家長王太則表示，子女曾反映「活力午餐」的午餐「味道有1次半次唔好」，但她認為小朋友的口味而言，「唔啱食就會話難食啲」。

事出突然，王太表示，學校的應對反應快，亦稱「安排好好，小朋友聽到食麥當勞都好開心」，她指雖然有些不方便，但各方配合下問題迅速解決。

王太認為，「活力午餐」有重視與跟進學校及家長意見，但期望它公開生產過程，並通過安全測試，顯示出生產環境安全及潔淨，或是有政府報告證明食物安全，才能讓他們安心及再次訂購。

副校長黃嘉亮表示，曾接獲學生反映雞扒「唔熟」，並呈「粉紅色」，亦有老師指「糯米雞不夠熟」。他續指，校方今日會再跟進事件，亦將約見職員到校商討及處理問題，並密切監察食物質素及整體表現。他亦期望能如期周三恢復午膳供應。

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記者：梁凱婷