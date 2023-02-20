【手術燈墜下】盧寵茂：事件非常嚴重絕不能接受　已責成醫管局嚴肅跟進及徹查

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

聯合醫院手術室上周六（18日）發生手術燈掉落事故，一名麻醉助理受傷。醫務衞生局局長盧寵茂今（20日）發表聲明指，事件非常嚴重及絕對不能接受，已責成醫管局必須與承辦商嚴肅跟進及徹查事件，同時要求醫管局全面檢討醫院管理層處理類似事件的機制，並盡快向其提交檢討報告及改善建議。

盧寵茂表示，對於有用於手術室的高規格醫療器材出現如此嚴重事故，是絕對不能接受，對受傷員工致以慰問，並希望受事件影響的病人諒解。他指，對於現時合共發現12支同型號手術燈出現類似問題，已責成醫管局必須與承辦商嚴肅跟進及徹查今次事件，檢視相關器材的設計、物料和維修保養等問題，以及全速妥善處理後續工作，包括立即按風險評估盡快檢查轄下設施所有懸掛設備，以確保病人和員工的安全。



盧寵茂又稱，已要求醫管局全面檢討醫院管理層處理類似事件的機制，包括整體危機管理和信息公布的流程，並盡快向其提交檢討報告及改善建議。

健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰