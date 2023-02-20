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【手術燈墜下】盧寵茂：事件非常嚴重絕不能接受　已責成醫管局嚴肅跟進及徹查

社會 18:38 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

聯合醫院手術室上周六（18日）發生手術燈掉落事故，一名麻醉助理受傷。醫務衞生局局長盧寵茂今（20日）發表聲明指，事件非常嚴重及絕對不能接受，已責成醫管局必須與承辦商嚴肅跟進及徹查事件，同時要求醫管局全面檢討醫院管理層處理類似事件的機制，並盡快向其提交檢討報告及改善建議。

盧寵茂表示，對於有用於手術室的高規格醫療器材出現如此嚴重事故，是絕對不能接受，對受傷員工致以慰問，並希望受事件影響的病人諒解。他指，對於現時合共發現12支同型號手術燈出現類似問題，已責成醫管局必須與承辦商嚴肅跟進及徹查今次事件，檢視相關器材的設計、物料和維修保養等問題，以及全速妥善處理後續工作，包括立即按風險評估盡快檢查轄下設施所有懸掛設備，以確保病人和員工的安全。
　　 
盧寵茂又稱，已要求醫管局全面檢討醫院管理層處理類似事件的機制，包括整體危機管理和信息公布的流程，並盡快向其提交檢討報告及改善建議。

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責任編輯：黃小冰 

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手術 公立醫院 醫務衞生局 盧寵茂

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