【超市大搜查】攝取高糖易致肥胖或損學習力　22款「非高糖」風味豆奶飲品

▲ 22款「非高糖」風味豆製飲品，每100毫升的含糖量不超過7.5克。

豆漿豆奶是不少人的早餐飲品，除了原味豆製飲品外，市面上有黑豆、芝麻、麥芽、香蕉、朱古力等等各款口味，不過要留意豐富了味道，可能糖分隨之增加，注意高糖易致肥胖，亦有機會損學習力、影響專注。TOPick在市面上搜查了22款「非高糖」風味豆奶飲品，當中的糖分含量差異大。

有患乳糖不耐症者喝牛奶易腹瀉，會選擇植物奶如豆製飲品。市面上有豆漿、豆奶和豆乳，它們可統稱為「豆製飲品」。豆奶和豆乳屬於同一類，後者為日本豆奶產品的名稱而已。豆漿在於製法不同，是將黃豆浸水後煮滾，跟豆奶經過磨碎、過濾、加熱等過程不同。

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22款「非高糖」風味豆製飲品

參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品的糖含量若超過7.5克，則屬少選為佳的高糖飲品。而根據食物安全中心資料，液體食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下︰

高糖︰每100毫升超過7.5克糖

低糖︰每100毫升不超過5克糖

無糖︰每100毫升不超過0.5克糖

TOPick找來22款「非高糖」風味豆製飲品，每100毫升飲品的糖含量介乎由0.9克至7.3克。當中14款是「低糖」，以下排列由低至高︰

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8款屬「非高糖」風味豆製飲品，即每100毫升高於5克糖、但不超過7.5克糖，以下排列由低至高︰

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註︰以上資料一切以包裝為準



高糖分早餐影響學習力

世界衞生組織建議小孩，每天攝取的糖份上限為25克，即少於5茶匙。過往有些研究提到兒童吃過多的糖分會影響專注力，高糖分的早餐會令孩子血糖水平大上大落，血糖不能持續供應大腦所需，因而影響情緒、早上學習能力和專注力，阻礙日常學習。此外，攝取糖過多增加體重負擔，從而增加因肥胖而引起的健康問題，例如心臟病、糖尿病等，另會增加蛀牙風險。

期刊《Obesity》曾發表奧克蘭的研究，提及飲品中的糖，即液態糖比含糖食物更有害，因為飲品中的糖更易引致有害的代謝變化，加上液態糖較快被人體吸收，所以更易導致肥胖和糖尿病等慢性疾病。

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責任編輯︰顏紫燕