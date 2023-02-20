【土耳其地震】國家救援隊經驗豐富值得學習　特區救援隊：升國旗並無問題

▲ 港府救援隊分享土耳其搜救行動。（梁偉榮攝）

港府派出特區救援隊到土耳其協助救災，指揮官于文陽認為，今次團隊首度與國家救援隊合作進行搜救，形容對方不論裝備、能力及經驗都比特區救援隊豐富，是學習及模仿對象，雙方談不上是「競爭關係」，消防處會汲取今次經驗作出檢討，希望短期內可安排與國家救援隊合作操練。

于文陽解釋，國家救援隊海外出動經驗豐富，本身已是獲國際救援組織認可註冊的「重型救援隊」，可連續在災區救援14日，同時可在救援期間即時為傷者截肢；相反特區團隊仍在申請註冊為「中型救援隊」，只可在災區救援7日，反映國家救援隊不論裝備、能力及經驗都十分豐富，雙方並非競爭關係。他形容，今次行動特區救援隊猶如「實習生入大公司，有『師兄』帶領表現會更好」，國家救援隊是很好學習及模仿對象。

于文陽提到，消防處正計劃註冊成為中型國際搜救專隊，目前已提交申請，期望國際救援組織未來1、2年可來港考察審批。

于文陽又指，國家救援隊在一些細節上值得借鑒，特別昤住宿和煮食方面，舉例特區團隊在地墊上睡覺，「感受地面寒氣，瞓到凌晨會凍醒」，國家救援隊則會在現場燒焊建「碌架床」；特區團隊的熱食是「戰術包」作為熱食，國家救援隊則安排廚師在附近採購食物，在現場「炆牛腩、包餃子」。

至於國家救援隊及特區救援隊在展開行動前先升國旗，于文陽認為，「中國人升國旗並無問題」，亦沒有因此延誤救援工作。

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記者：蘇文軒