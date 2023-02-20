【飲食優惠】Flash Coffee買一送一優惠　聯乘Lotus Biscoff推期間限定飲品

▲ Flash Coffee聯乘比利時焦糖餅乾品牌Lotus Biscoff，推出兩款期間限定系列飲品。（相片由有關機構提供）

連鎖店咖啡店Flash Coffee是次聯乘比利時著名焦糖餅乾品牌Lotus Biscoff，推出兩款Lotus Biscoff焦糖脆餅系列飲品，把特有的肉桂焦糖香氣及酥酥甜甜的焦糖脆餅融入鮮奶咖啡中，口味出奇地夾。由即日起至2月26日期間，在Flash Coffee App購買「Lotus Biscoff焦糖脆餅系列」更可享買一送一優惠。

Lotus Biscoff焦糖脆餅憑著小巧外型、特有的肉桂焦糖香氣及酥酥甜甜口感，被譽為是喝咖啡或茶必備點心之一。在歐洲，一些咖啡館爲了吸引顧客，直接將Lotus焦糖餅乾搭配咖啡一起售賣。兩者搭配起來，焦糖餅乾不會遮蓋咖啡本身的風味，反而相輔相成，提升彼此的口感。

兩款限定飲品分別為Lotus Biscoff焦糖脆餅鮮奶咖啡及Lotus Biscoff焦糖脆餅鮮奶，前者以Lotus Biscoff焦糖脆餅特有的肉桂焦糖香氣配以微苦回甘的招牌咖啡，甜而不膩；後者則把Lotus Biscoff焦糖脆餅融合濃郁鮮奶，每一口都可以品嘗到幼滑奶泡。

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為慶祝是次聯乘，Flash Coffee由即日起至2月26日期間推出APP限定「Lotus Biscoff焦糖脆餅系列」買一送一優惠。詳情如下：

日期：2023年2月20日至2月26日

優惠：於Flash Coffee App上選購「Lotus Biscoff焦糖脆餅系列」即獲得買一送一

注意事項：

- 只限Flash Coffee App 訂單 （不包括線下訂單及外賣平台）

- 只限Lotus Biscoff焦糖脆餅系列，免費飲品以價格較低的一杯為準，不限冷熱

- 免費贈送以2杯為限

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責任編輯︰林綺玲