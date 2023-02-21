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【銀齡樂活】市建局義工隊推展服務範圍　半年服務80院舍長者

社會 00:00 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

疫情期間院舍需限制親友探訪，「金醫生」的視像通訊功能，讓院友有更多機會跟外界溝 通，有助紓緩情緒。（市建局圖片）

市建局2012年推出「學建關愛」義務工作計劃，至今累積逾2,000名義工，主要服務舊樓居民。

隨政府解除防疫措施，市建局義工隊去年10月展開為期半年的的「健齡樂聚」長者活動，首次將服務對象擴展至安老院舍內院友，為他們提供身體和情緒健康支援，惠及大約80名長者。

「健齡樂聚」長者活動，在深水埗重建項目範圍及附近共3間私營安老院舍作為試點，透過運用智齡科技、探訪和藝術活動，關顧長者的身心靈需要。活動同時善用科技，在三間安老院舍設置「智齡機械人」—「金醫生」。「金醫生」會進駐院舍，並具備4大功能，照顧長者身心健康之餘，並減輕院舍在疫情期間的工作負擔，提升社區「抗疫力」。

「金醫生」4大功能，包括﹕

  • 1. 自動定時消毒噴灑：因應每間院舍的實際情況，定時噴灑消毒劑，減低長者 感染病毒風險
  • 2. 視像通訊功能：院友可透過「金醫生」跟親朋好友接觸，增加與外界接觸的機會，舒緩長者的情緒，以及加強其社交技巧
  • 3. 接駁健康檢測儀器到雲端系統：「金醫生」可協助護理員為長者量度血壓、體溫等維生指數時，以藍芽即時接收有關數據，並上載至雲端系統，減輕院舍職員的工作量
  • 4. 智能互動娛樂功能：「金醫生」設有智能對答、聲控播放影音等功能，院友可與「金醫生」互動，為有認知障礙症的院友提供社交訓練。

義工Vinci現為東華學院護理學院三年級學生，她表示，參與活動最大得着是能夠學以致用，包括利用在學校學習到的快樂指數，為長者進行測試，先了解長者的壓力來源，設計舒緩壓力的方法，如為長者進行伸展運動、藝術活動，以及放鬆練習等，支援長者的身、心靈健康。

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責任編輯：陳梓蔚

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