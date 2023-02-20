【相伴一生】59歲袁富華與圈外女友拉埋天窗　感謝對方不離不棄無條件支持

▲ 袁富華與圈外女友拉埋天窗！

59歲袁富華今日（2月20日）宣布，與愛情長跑超過三十年的女友Regina已於上周六（2月18日）註冊簽紙結婚。

由於太太是圈外人一切從簡，兩人僅邀請了雙方親友出席簽紙儀式，並在眾親友的見證和祝福下宣誓，場面感動。

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袁富華感謝女友支持和陪伴

袁富華曾受訪時感謝圈外女友一直默默支持，令他沒放棄追夢，亦說過一直有結婚打算，認為這是給對方一個應有的承諾。

55歲袁富華憑《翠絲》奪金像獎最佳男配角，當時他在金像獎得獎台便感激女友稱：「我要多謝一個人，上次（金馬獎）我冒了生命危險多謝她，現在我安然無恙所以我想搏多一次，在台上多謝她。但不會用另一半，因另一半引起很多人對她性別不必要的猜疑，我要多謝我的女朋友，如果沒有她，幾十年前的我不會走到今天這步。」

據知他的女友是圈外人，較男友年長7歲，任職管理層，所以戀情一直相當低調。

簡單婚禮

他接受傳媒訪問時指由於雙方父母不在，故他們由家姐及哥哥做證婚人，只是簡單擺了3圍，沒有請任何朋友及同事，簡簡單單就完婚，並指自己宣讀誓詞時非常緊張,事後都不禁眼濕濕。

袁富華又表示下星期將會出發到北海道度蜜月,並透露他們拍拖多年，一直未有同居，為築愛巢，他已由郊區搬回市區生活。

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