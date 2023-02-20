【愛Plan B】江美儀照顧長期病患婆婆　包容面對問題：上天給我的功課

▲ 《愛Plan B》

真人真事改編的電影《愛Plan B》，由新鮮出爐視后江美儀演的女主角晶晶，與黃智賢飾演的丈夫文國成Jack相愛多年，但晶晶在夏威夷旅行時被罕見病毒入侵腦部，昏迷後醒來語言和行動能力均嚴重受損，多得丈夫不離不棄照顧，情況才有改善。

全套電影均在加拿大拍攝，江美儀最難忘當時天氣非常凍：「加上當地地勢比較高，行兩步就呼吸不到回不到氣。」

【愛Plan B】視后江美儀大銀幕騷演技 黃智賢演照顧病妻暖男丈夫：甘苦與共

照顧長期病患婆婆

而他們拍攝時，真人主角也有到場欣賞：「最感動是我們在Jack與晶晶家拍攝，當事人Jack與晶晶及一眾朋友都來了，他們在現場很感動，大家都哭了，我都因此被感動到情緒有起伏，因為他們說回想起以前最辛苦的日子很感觸，但很開心已捱過了最難過傷心之時，也代表我們成功演繹到兩位主角的故事。」

戲中江美儀是長期病患，現實中她反而有照顧長期病患的經歷，那人正是她的婆婆：「很記得自己的婆婆中風7年，那時她90多歲，我住西貢，她被送去屯門醫院，我經常要由西貢揸車去屯門探她，又有很多檢查要做、簽名等。」

她續指：「中風後婆婆入了老人院，她要插鼻喉，因為她不能吞嚥要吊奶，但她又經常想用手拔走，我看在眼裡很傷心。」

上天給我的功課

作為照顧者，其中一個壓力是無時無刻都要留神：「那時電話不能關，要24小時留意，怕她隨時有事，探她時她未必有反應，她不能表達自己，我當時都跟自己講不能放棄，做得幾多得幾多，最後她中風後7年過身，很漫長，是一個上天給我的功課。」

對於照顧長期病患者，江美儀寄語大家不要氣餒，「積極一點，我小時候婆婆也照顧我小小便，我不懂她也不斷重新教我，我只是像她照顧我一樣去照顧她，親人有事，要學習付出，耐性、包容。」

而作為新鮮出爐視后，江美儀拿了獎後心態反而是由零開始，從新再學，「我絕對不是高人一等，是要虛心再學習，希望給更多給觀眾，觀眾對我要求可能會高了，默默學習令自己進步，做好角色要求。」

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