【腸胃炎】仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心爆發急性腸胃炎　涉及24名幼童及1名員工

▲ 衞生防護中心正調查有關個案。（資料圖片）

仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心爆發急性腸胃炎個案，個案涉及12名男童、12名女童及1名員工，年齡介乎2至31歲，他們自2月10日起陸續出現肚痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵，有18人已求醫，2人需入院，其中1人仍然留醫。

衞生防護中心指，全部病人情況穩定，中心人員已到該稚園暨幼兒中心視察，並向職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，中心並對該院校進行醫學監察，正繼續調查有關個案。

中心同時提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，可採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生

處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手

清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手

以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手

保持室內空氣流通

注意飲食衞生

使用不同的用具處理生及熟的食物

避免進食未經徹底煮熟的食物

飲用經煮沸的水

不要光顧無牌食肆及食物檔攤

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責任編輯：黃小冰