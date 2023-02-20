【手術燈墜下意外】醫管局：懷疑有風險手術燈增至16支涉不同型號　中大醫院亦現問題手術燈

醫管局今日晚上(20日)就手術燈墜下事件有新公布。醫管局表示，已完成檢查公立醫院手術室所有Getinge生產不同型號的手術燈，合共50支，確定當中34支安全，可以繼續使用，餘下16支不同型號手術燈的螺絲可能存在風險。醫管局已暫停使用有關手術燈，亦已要求承辦商盡快更換有風險的螺絲，確保病人及員工的安全。



醫管局表示，一直有既定程序為手術燈進行定期檢查及保養，在事件後已經要求有關承辦商Getinge加密檢查手術燈的次數，以後每一至兩星期會檢查一次。另外，為了加強保障安全，醫管局已安排檢查其餘品牌的手術燈，預計未來數天內會完成。醫管局亦已制定了使用手術燈的最新指引供員工參考，加強保障病人及員工安全。



醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理) 黎靖匡表示，經檢查後確定安全的手術室會恢復服務，但仍有16間手術室需要暫時停用，分布於不同聯網。有少量預約手術服務受影響需要改期，公立醫院已陸續通知受影響的病人及重新安排手術時間，並會為病人提供協助。

至於基督教聯合醫院日前掉落的手術燈，由生產商Getinge負責保養，自2015年起使用，對上一次保養日期為2022年12月。醫管局已責成承辦商提交報告，會嚴肅跟進及採取合適行動向承辦商追究責任，避免再發生同類事件。

另外，中大醫院表示，特別安排供應商檢查同一品牌的手術燈。檢查發現其中兩間手術室有潛在風險，為安全計本院即時暫停使用該兩間手術室作進一步檢查。其餘手術室繼續運作，至今沒有病人受影響，手術服務一切如常。

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責任編輯：陳展棋





