【活力午餐停產】「活力午餐」食物和環境樣本合格　食環署要求提交書面報告

▲ 食環署今連同教育局約見飯盒供應商「活力午餐」。（資料圖片）

衞生署近日共接獲兩宗與學校午餐供應商「活力午餐」有關的懷疑食物中毒個案。食環署連同教育局今日（20日）上午約見「活力午餐」，要求交代處理方案，並要求日內就事件提交書面報告，署方強調供應商有責任完善飯盒生產工序和確保食物安全，若發現有違規情況，必定會嚴肅處理。

另外，食環署上周初知悉事件後，已安排巡查供應商設於沙田、元朗、東區和觀塘的廠房，並檢取食物樣本和環境樣本化驗。在11個食物樣本當中，9個是化驗有否含致病菌，其餘2個化驗是否已煮熟，結果全部合格；而全部25個環境樣本的化驗結果也均合格。

「活力午餐」早前已宣布今日及明日全面暫停供應學生飯盒，以檢視廠房所有產製工序及進行深層清潔消毒。食環署指，會同步再次巡查該些廠房，確保符合牌照條件和法例訂明的衞生標準，同時參考上述化驗結果，以及考慮供應商所提交的報告和署方多次巡查所得，研究是否需要採取進一步行動。

此外，教育局表示，對於「活力午餐」停產，欣悉學校均迅速應變，按學生及家長需要作出適當校本安排，指已向有關飯盒供應商反映局方及學界的關注，敦促其盡快恢復可靠穩定的午膳供應。教育局又指，如個別學校因午膳供應問題需要協助，可聯絡所屬分區學校發展組，以便教育局按需要提供所需意見或支援。

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責任編輯：黃小冰