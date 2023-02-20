經民聯成立十周年　李家超自爆十年前已結緣

▲ 香港經濟民生聯盟十周年酒會及慶典儀式。(曾耀輝攝)

成立已超過10年的經民聯，今日舉行10周年慶典暨晚宴。特首李家超致辭話，自己和經民聯早有淵源，經民聯在2012年十月成立，而他亦在同年10月加入政府的政治委任團隊，做保安局副局長，形容是有緣份。

經民聯今日舉行10周年慶典暨晚宴，邀得中聯辦副主任何靖、外交部駐港特派員公署特派員劉光源、李家超、多各位司局長、立法會議員等多人出席，濟濟一堂。李家超致辭指，和經民聯似乎一早有淵源，經民聯在2012年10月成立，他亦在同年10月加入政府的政治委任團隊，就任保安局副局長，「所以我們是有緣份的」。他指，當時的工作，包括和立法會緊密聯繫和合作，過程中，他和經民聯很多位骨幹成員，特別是立法會議員，建立了良好的工作關係和認識，大家有共同理念，一齊推動香港的發展。

李家超又話，社會發展的關鍵目的，是增進市民福祉，香港仍有不少民生痼疾有待消除。他期望經民聯能夠繼續協助社會求同存異，爭取共識，收窄分歧，共同解決房屋、土地、社福、醫療、青年、教育多方面的相關難題。

經民聯主席盧偉國致辭指，經民聯過去一直在不同經濟民生議題發聲，不少意見亦被政府採納，例如率先提出「保就業計劃」、消費劵等；經民聯致力發展地區事務，除了設地區辦事處，亦成立六個地區支部，回應國家主席習近平的「民有所呼，我有所應」；經民聯亦成立了多個專業委員會。

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