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【澳門旅遊】福布斯嚴選7間澳門五星酒店　永利皇宮擁最多五星級餐廳

休閒消費 11:18 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

位於路氹金光大道的永利皇宮。

《福布斯旅遊指南》近日公布2023年度(FTG)五星大獎名單，近日不少人郤再度旅遊的澳門 ，亦有多間酒店品牌獲選入圍。如永利渡假村集團旗下永利澳門仍是全球唯一榮獲八項《福布斯旅遊指南》五星大獎的度假酒店，永利皇宮則位居擁有全球最多《福布斯旅遊指南》五星級餐廳的獨立酒店品牌。

《福布斯旅遊指南》精選推介7間澳門五星級酒店

1/ 永利澳門

永利澳門。

以永利標誌性的紅、金和藍色地毯圖案的高天花板大堂、深紅色枝形吊燈和後牆的窗戶，可以俯瞰樹葉兩側的游泳池。

每間客房的顏色各不相同，但都配有羽絨被床、軟墊沙發和液晶電視和遙控窗簾。當中的水療中心及奢侈品商店眾多，永利餐廳的私人粵式晚餐都是焦點。

2/永利皇宮

永利皇宮。

位於路氹金光大道，酒店如名如感覺在皇室，包括超寬走廊、高高天花板和鏡面牆，包含藝術收藏美食體驗。娛樂方面，佔地8英畝的表演湖，每20到30分鐘就會出現一次燈光和水秀，擁有5,505束射向天空的多色光束，呈現出精美的效果。還架設SkyCab纜車觀看表演。酒店擁有14間咖啡廳和餐廳 ，讓顧客進入充滿異國情調的世界。

3/澳門新濠鋒酒店

澳門新濠鋒酒店。

位於氹仔市中心，享有澳門無與倫比美景，客房設有可俯瞰大海的落地窗。當中以巧克力和鼠尾草的大地色調裝飾，舖有硬木地板，設有寬敞的浴室。

酒店位於38層的大堂和酒廊，設有室內和室外座位，適合欣賞日落，一邊品嚐雞尾酒，一邊欣賞城市的燈光，聆聽夜間現場爵士樂表演。

4 美獅美高梅翡翠塔

美獅美高梅翡翠塔

酒店的客房、套房和別墅面積從463平方英尺到4,000平方英尺，均融合現代東西方美學，並享有路氹城的天際線或路環的風光。

酒店有不少藝術收藏， 300多件作品包括當代亞洲繪畫、雕塑、皇家地毯、大型裝置，許多可以在Emerald大堂體驗。

5 澳門女媧

以中國神話中著名的女英雄命名，位於澳門新濠天地綜合大樓內，擁有約300間現代、寧靜和寬敞的住宿，包括33間豪華別墅，以及帶深泡浴缸和獨立浴室的寬敞浴室陣雨。

6/ 銀河酒店

銀河酒店。

共有1,449間典雅客房和豪華套房，是本年度獲得福布斯五星酒店評級中最大的單體酒店。秉承「傲視世界 情系亞洲」的服務宗旨，「銀河酒店」將奢華顯於細微，為賓客營造典雅舒適的休閒度假體驗。 

7/ 澳門悦榕庄

澳門悅榕莊

坐擁256間面積自100平方米起的套房，房間內均配備私人悅心池，且所有別墅均設有私人泳池及花園，下榻的賓客盡享靜謐祕境。

而同屬「澳門銀河」旗下奢華品牌酒店澳門大倉酒店及澳門麗思卡爾頓酒店均榮登2023福布斯旅遊指南五星酒店榜單。

記者：Eric

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