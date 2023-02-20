【台灣旅遊】一文看清台灣重開港澳客自由行網簽　港客首日即赴台浸溫泉

▲ 台灣重新開放港澳居民自由行。（資料圖片）

台灣今日（20日）起重新開放港澳居民赴台自由行，今早9時起恢復港澳居民網上申辦入台證服務，亦即是「網簽」，可在台灣停留不超過30日，費用全免。有港人急不及待即時出發去台灣自由行，坦言最期待品嘗久違的台灣夜市小食，亦有人立即起行去宜蘭浸溫泉。

有旅行社表示，台灣較日韓及泰國較遲開關，不少港人一早已買機票去日本及泰國等地旅遊，而台灣開放自由行後，機票亦被搶貴，料待航空公司增加機位後，相信3至4月會才有較多港人前往台灣旅遊。

台灣上周二（14日）宣布放寬港澳居民自由行，同時恢復網上辦理入台證及雲端申請赴台停留簽證（詳情），入境旅客需接受「0+7」自主防疫規定，即旅客在期間外出仍要佩戴口罩。按規定，7日內若出現病症，可自行快測，並留在自主防疫地點休息。

申請「臨時停留許可」（俗稱「網簽」）資格：

香港或澳門出生；或

非港澳出生、並曾於1983年後以港澳永久居民身份入境台灣的人士；

並持有有效期3個月以上香港、澳門特區護照或BNO護照。

有效期內（自許可日起計3個月內）入出境1次，每次停留30日，不得延期。

申請費用全免。

申請「境外人士線上申辦系統」（俗稱「雲端申請」）資格：

適合非香港、澳門出生的首次申請者，或在台灣停留超過30天，或申請多次簽證人士；

持有香港、澳門特區護照或BNO護照，及回鄉證(內地出生者適用)，且未持有其他國家護照之香港永久居民。

單次入出境證：有效期內（自許可日起計6個月內）入出境1次，每次可停留3個月，可延期停留一次（3個月），申請費新台幣600元；

1年或3年多次入出境證：有效期內入出境（不限次數），每次可停留3個月，可延期停留一次（3個月）。一年證新台幣1,000元、三年證新台幣2,000元。

落地簽證是否於2023年2月20日同步開放？

是的，不過台灣當局建議港澳旅客最好先申請「網簽」或至「雲端系統」申請入出境許可證，以免入境時花費時間等候申請，及相較網簽額外付費（新台幣300元）申請臨時入境停留許可證，甚至不符申請資格會被拒入境。

大陸出生、持香港永久居民身份證及香港特區護照，不曾申請回鄉證，仍持有大陸護照，可否以香港居民申請入臺證？

不可以。內地出生，如沒有回鄉證，仍持中國護照者，須以內地人身分申請入台。

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旅行社料３、４月開始多港人赴台旅遊

昨有港澳旅客即時飛往台灣自由行，據台媒報道，本港昨早8時啟程往台北的國泰航空CX 488航班，有旅客表示由於昨早出發時仍未開放網簽，因此到桃園機場後即往辦理落地簽證，計劃留台三日，除了工作，更會探望朋友。另有港客赴台探望讀書時的同學及老師，更稱好想念台灣夜市的蚵仔煎及鹹酥雞等美食。

東𤅀遊執行董事禤國全指出，現時日本及泰國仍是港人短途外遊首選目的地，台灣剛重開自由行，較為慢熱，「相信隨着機位增加，估計約3月中至4月，就會見到較多港人前往旅遊。」

他指，現時外遊地點選擇甚多，市民變得價錢導向，相信各旅行社初期都推優惠。以台北團為例，早前推出台北宜蘭5天溫泉之旅，團費2,199元起，3月將有5團出發。至於自由行套票，坐香港快運5日4夜為例，二人同行每位1,890元起；而坐國泰或長榮航空，二人同行每位3,305及3,550元起。

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責任編輯：吳雋妍