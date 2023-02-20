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【手術燈墜下意外】墜燈意外時序一文睇　多個疑團仍然待解

社會 23:05 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

(手術燈廠方介紹影片)

聯合醫院手術室上周六（18日）發生手術燈掉落事故，一名麻醉助理受傷。事故發生至今(20日)已經3日，醫管局發現至少16支手術燈出現風險，亦有私家醫院同品牌手術燈需停用，TOPick整合事件發生時序，詳列如下。

2月18日早上  聯合醫院一間手術室的手術燈墜下，當時並沒有病人進行手術，一名麻醉助理在場，肩膊受輕傷。

2月19日中午  醫管局於傳媒查詢後始公布事件，有5支同型號手術燈出現類似問題，承辦商懷疑與螺絲鬆脫有關，會安排盡快更換，共29間使用同型號手術燈的手術室需作檢查。

2月19日晚上  透露出事手術燈於去年12月曾進行保養，負責有關手術燈保養的承辦商為瑞典品牌Getinge，燈的牌子為德國Maquet;委任MIRROR事故專家顧問林超雄進行調查。

2月20日早上  醫管局於電台節目公布，12支同型號手術燈螺絲出現風險，手術燈有6粒螺絲支撐，其中有螺絲斷裂。

2月20日中午  醫務衞生局局長盧寵茂發表聲明，指事件非常嚴重及絕對不能接受，已責成醫管局必須與承辦商嚴肅跟進及徹查事件。

2月20日晚上  醫管局指完成檢查同品牌手術燈，共16支手術燈螺絲出現風險，涉及不同型號。 中大醫院亦出稿指，有2枝同品牌手術燈有風險需要停用。

不過，事故仍然多個疑團仍然未解，TOPick記者於下文作出整合。

1. 事故發生時，麻醉助理是否有接觸過手術燈，與肇禍是否有關?

2. 當局指手術燈有6粒螺絲作出支撐，6粒螺絲是同時斷裂、抑或於不同時間斷裂? 螺絲出現問題是因為金屬疲勞、抑或本身設計問題?

3. 醫管局指首支出事的手術燈於2015年起使用，於去年年底曾作出保養。為何事隔不足2個月，就出現螺絲鬆脫狀況?

4. 同品牌多個型號的手術燈出現問題，總共有多個型號?

5. 手術燈品牌來自瑞典，不過於全球多地設有分公司，包括中國內地，本港手術燈製造的產地來自那裡?

6. 醫管局曾指，有風險問題的手術燈位於轄下4個聯網。共有多少間公立醫院受影響，當中的分布是如何?

7. 受事故影響，公立醫院的非緊急手術受影響，總共有多少個次非緊急手術需改期，或者取消?

8. 醫管局會於何時提交事故的調查報告?

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記者：陳展棋 

 

 

 

 

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手術 醫務衞生局 盧寵茂 公立醫院

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