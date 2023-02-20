【台灣旅遊】台灣全新魚市場及人氣市集吸客　坐迪士尼100周年主題環島列車

▲ 人氣景點「四四南村」文創市集，晚上有AR燈光投射藝術作品至牆上。 （台灣觀光協會香港辦事處facebook）

經過3年疫情，台灣近年都有不少新景點，結合地道情懷，開放自由行後，不少港人亦計劃重遊台灣。台灣觀光協會近日在社交平台推介多個玩法，包括「環島之星夢想號」迪士尼100周年主題列車，料成打卡熱點；另外還有踏單車遊日月潭、到陽明山及台中農場賞花，以及人氣市集「四四南村」和高雄鼓山魚市場等。

事實上，台灣的文青藝術、地道文化、自然風光、台灣美食，一直吸引港人旅遊。台灣觀光協會香港辦事處指出，台灣近年亦有不少新景點及新玩法。

鐵路遊

鐵路環島既方便又可欣賞沿途風光。唯一圍繞全台的觀光列車「環島之星」，最近配合迪士尼誕生100周年，推出「環島之星夢想號」迪士尼主題列車，車廂包裝成米奇、魔雪奇緣、史迪仔、愛麗絲等不同佈置，還有10位迪士尼人氣角色穿梭各個車廂，以及有手作DIY體驗活動，可獲得專屬紀念幣。

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台灣過往有多條林業鐵路，除了港人最熟悉的阿里山林業鐵路，還有曾經是台灣三大林場之一的「太平山」，該鐵路原本是運載原木而建，1979年停運後改為觀光列車，由於火車行經軌道接縫處會發出蹦蹦聲，所以又稱為「太平山蹦蹦車」。

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還有「藍皮解憂號」，是目前全台灣唯一沒有冷氣、可以開窗的復古列車，經過翻新後，行駛全台最美的「南迴線」路段，途中有導覽員介紹鐵道風光與地方文化歷史。



地道文化+美食

台灣觀光協會又推介，到高雄必會坐船到旗津，最近都有新景點，就是「高雄鼓山魚市場」，穿過隧道會到最近翻新開幕的魚市場，有各式海鮮料理、小食和手信，是新打卡位。

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另外，2023台灣燈會已在本月5日揭幕，4大展區除了松山文創園區、信義商圈，還有近年人氣景點「四四南村」，是台北第一個眷村，現已變身為文創市集。協會表示，去年2月開始已推出為期3年的「LIGHT UP南村有光」，結合AR及3D投影，每晚有多將本地藝術家作品投影到四四南村牆面，是不容錯過的夜間景點。

綠色旅遊/單車遊

日月潭風景區除了坐遊船遊湖，單車遊湖亦可從另一角度欣賞日月潭自然風光。而每年2至3月櫻花盛開，一邊踩單車，深入原住民部落，更可體驗地道文化。而秋季更有日月潭花火音樂單車嘉年華。

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瑞芳、宜蘭位處的東北角暨宜蘭海岸風景區，除了放天燈及小火車，還可探索舊草嶺或濱海自行車道等，適合親子旅遊。



歷史活化

去猴硐除了猴硐貓村，最近另一新景點是經過活化的「瑞三礦業整煤廠」，介紹當地礦業歷史，其特色建築更是打卡好去處。

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賞花季節

3至4月正是台灣春天賞花季節，2、3月有台北陽明山、淡水天元宮、桃園拉拉山、台中武陵農場、台中福壽山農場、南投九族文化村、日月潭、奧萬大森林遊樂區，而3月中至4月初有嘉義阿里山。

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責任編輯：吳雋妍