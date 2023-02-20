【中毒案】涉冷氣房密室以炭火食水煙　1男1女一氧化碳中毒送院

衞生署衞生防護中心昨日(19​日)接獲基督教聯合醫院通報一個懷疑一氧化碳中毒個案群組，涉及一名23歲男子和一名21歲女子。他們報稱昨日到訪有人吸食水煙的處所後失去知覺，被送往基督教聯合醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定，並已出院。

根據初步的調查資料，處所內有人報稱使用炭作吸食水煙時的燃料，而事發時房間內的所有門窗關上，正開動空調。

衞生防護中心提醒市民，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，因不完全燃燒含碳燃料（例如煤炭）而產生。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

中心呼籲市民應正確使用燃燒燃料的裝置，並須確保有良好的通風。

此外，衞生署呼籲市民不要吸食水煙。水煙是吸煙產品，其所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生高濃度一氧化碳。由於吸食水煙時，使用者會吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物份量一般比吸用捲煙時多。通常吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。此外，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。

此外，吸煙是可預防的主要死亡原因，為健康着想，市民應立即戒煙。更多相關資訊，市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833 183，或瀏覽專題網頁（www.livetobaccofree.hk/tc）。



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責任編輯 李志強