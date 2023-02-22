張繼聰 林明禎小酌「談情」 玩「Sip or Speak」大談戀愛秘史

新朋舊友聚首，最開心莫過於摸着酒杯底小酌暢談。早前張繼聰（Louis）與林明禎再次聚頭，並為蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌The Singleton拍攝「Sip or Speak」短片系列，二人一邊大玩卡牌遊戲「Sip or Speak」，一邊品嚐The Singleton，過程中二人還「談情說愛」，大談愛情史，女神更分享擇偶條件。另一短片則邀請了彭秀慧和岑珈其兩師徒，並分別於「The Singleton Hong Kong」YouTube頻道及@TheSingleton_HK社交媒體推出，打響頭炮的就有張繼聰和林明禎，粉絲們絕對不能錯過!

▲ 張繼聰與林明禎再次聚頭，把酒談歡兼發掘對方的愛情秘史。

張繼聰x林明禎的「醇」戀愛觀

繼《飯氣攻心》後，今次張繼聰和林明禎再次聚頭，一同為The Singleton拍攝最新的「Sip and Speak」短片系列。二人在短片中一邊品嚐着The Singleton 12 年威士忌，一邊玩Sip or Speak 卡牌遊戲，過程中二人開始分享不為人知的戀愛小秘聞，當張繼聰抽到其中一張「Spicy」卡牌時，還大爆當年謝安琪（Kay）還未成為張太時，很懂得「吊高嚟賣」，更笑言自己被視為「兵」！ 又被明禎抽到的「Spicy」卡牌「瞞着伴侶做過的一件事情」逼供，令Louis差點招架不住，表示要戴定頭盔。

相比張繼聰，眾人女神明禎則幸運得多，每次抽到的都是「香醇」卡牌，而其中一條問題是：「形容一種你最盼望的愛情」，想知道女神追求着怎麼樣的愛情？對愛情又有甚麼看法？上「The Singleton Hong Kong」YouTube頻道及@TheSingleton_HK社交媒體就有答案，還可以看到二人的搞笑互動！短片中女神更大讚自己個「籮柚」好大好靚，又大開金口唱張繼聰的情歌《彈弓手》，Fans絕對不能錯過。

百年工藝 慢淬出細膩口感

愛情和威士忌一樣，需要經過長時間的蘊釀，才能收穫到最醇美的結果。真摯的愛情能經得起長時間的考驗，就如擁有逾百年歷史的The Singleton of Glen Ord，一直沿用着19世紀工藝中最常採用的本地材料釀造，加上純淨的雨水和All't Fionnaidh的泥土，再以長期發酵和慢餾的方式，慢淬出更芳醇順滑的獨特口感。此外，The Singleton不單罕有地採用自家種植的麥芽，更特別選用雙桶釀造，讓酒可以在歐洲和美國製的橡木筒中平衡熟成，令威士忌同時擁有獨特而和諧的雙重酒香。

The Singleton of Glen Ord 12年單一麥芽威士忌

今次在短片中，四位主角品嚐的正是這瓶擁有着閃爍琥珀色酒體的12年單一麥芽威士忌。入口柔順，口感既複雜又完美平衡，帶豐郁成熟的果香如香桃、乾橙皮、成熟山楂、尾韻芳香。

The Singleton of Glen Ord 15年單一麥芽威士忌

口感層次豐富，稀釋前帶淡淡花香、哈密瓜、雲呢嗱味，獨特的非美國橡木風格，複雜得來不失優雅。稀釋後則透出青草、蘋果梳打、人蔘等香氣。口感甜美且帶着整體柔和的酸味。

The Singleton of Glen Ord 18 年單一麥芽威士忌

色澤深邃，韻味成熟，層次豐富，完全體現了酒廠的獨特風格。充滿濃郁的杏仁油香氣，還有過熟橙味及無花果的香氣，加水稀釋後有蠟般的香氣，以水果為主，略帶豌豆般的蔬果氣味。加上乾合桃糖般的口感，帶出 些微的薑辛，最後以咖啡牛奶結尾。

The Singleton of Glen Ord 12 年單一麥芽威士忌 醇雪莉版

採用了三桶創新工藝，先將新酒分別放到西班牙雪莉桶及美國波本桶作長時間陳年，最終再次放入雪莉桶進行熟成，釀製出充滿豐富果香、層次分明的效果。口感圓潤順滑，最後更會出現黑朱古力的迷人尾韻。

The Singleton of Dufftown 21 年單一麥芽威士忌

被稱為The Singleton珍稀之作，於存有百萬桶的酒窖中，嚴選出不到0.5%的橡木桶去密藏21年以上的原酒，創造出雪莉桶與波本桶的完美平衡。擁有雪莉桶獨有的豐郁乾果香氣，與波本桶取得完美平衡。柔順口感中，拖肥糖、橙皮的焦香、忌廉互相點綴。尾韻果香持久，交織肉桂咖啡香，典雅地收尾。

The Singleton of Dufftown 25 年單一麥芽威士忌

同屬珍稀之作，經過25年以上密藏的原酒，漸漸浸出香濃的莓果味與波本風味達到完美平衡。波本桶引出的獨特莓果香氣以及環繞的熱帶水果甜味，入喉後可感受到延綿果香中的一絲青草香。此酒另一矜貴之處，是每瓶均有獨立編號，更顯獨特。

想了解更多關於The Singleton of Glen Ord可登入：www.singleton.com.hk/

即刻睇片：https://www.youtube.com/watch?v=jEyI2B3eov0

（特約）