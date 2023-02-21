【師傅愛你】七仙羽現身TVB節目「倒戈」ViuTV？ 　七師傅：我冇被封殺

▲ 七仙羽與男友亮相TVB節目成熱話。

人稱「七師傅」的七仙羽密密接工作，亮相節目、開個人《唱笑會》、客串電影與劇人集，因《七救星》節目而彈起的七師傅是ViuTV常客，最近則與外籍男友阿龍一同現身TVB節目《搵鬼做情人》，有傳是因她有份主持的《瘋火與膠七》劣評如潮，而被ViuTV封殺！

到底事實真相是如何？七師傅何解會亮相TVB的節目呢？

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驚現TVB任節目嘉賓

《搵鬼做情人》找來新晉摩洛哥人妻謝茜嘉及助手星叡主持，邀得七師傅與男友、張曦雯（Kelly）、王敏德與馬詩慧（Janet）、周汶錡、吳業坤等分享，談到不同國籍伴侶的戀愛習慣與風俗。

阿龍亦現身於節目，表明多年前已對亞洲文化感興趣，房間更張貼一位華人女星的海報，來港後遇見七師傅，認為她跟海報上的人非常相似所以一見鐘情，七師傅隨即迫不及待開估那位海報中的女明星就是演員鞏俐。

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七師傅被指遭ViuTV封殺

七師傅亮相Mytv Super的片段曝光後，自然令人聯想到她被ViuTV封殺，一來她在去年主持的《瘋火與膠七》收視低迷，二來是師傅自去年5月播出的《瘋火與膠七》後，就未有再由她主持的節目播出，只有偶爾擔任節目嘉賓。

▲ 七師傅有份主持《瘋火與膠七》。（IG圖片）

七師傅：我冇被封殺

今早（2月21日），七師傅在社交平台發文，表示：「我冇被封殺，大家過慮了。」

最近幾乎所有的媒體報道我被viu tv 封殺，其實好多信息失實。 大家請擦亮你三隻眼睛，除了肉眼，以及你的心眼，只要用心觀察，你就會發現那些綱上無中生有傅言根本就是胡扯，因為事實放在眼前，我幾乎每一個多月都在viu tv 亮相，亂傳前做個調查好嗎？ 2022年5月完成viu tv的瘋火與膠七後，6月份viu tv 同我傾另一個由我主持的劇集，我說：剛拍完一個又緊接着再拍，太頻密了，必須要停一停，偶爾做嘉賓客串就無所謂，而且我2022年的工作全年已full, 非常難抽到時間。 2023年1月21號新年三十黃金時段viu tv 播放我的師傅唱笑會丶2月都見到我出現在viu tv的節目，究竟煮乜賀新春，其實大家一直都見到我在viu tv. 其實2022年全年至2023年2月直到現在, 一直未停過出現在viu tv,好多個節目都見到我做嘉賓，大家可以去維基查一查節目名（拍攝太多，自己都忘了）。 Viu tv 話，可以幫我澄清網上傳言不屬實，叫大家不要相信！！！

師傅日前接受傳媒訪問時強調：「我未停過喺ViuTV出現」她指近半年每隔兩個月便會客串ViuTV節目。

至於何解會亮相TVB的節目，原來七師傅與《搵鬼做情人》的節目導演於ViuTV相識，所以便邀請師傅任嘉賓。

▲ 七師傅（Facebook圖片）

走云三個電視台

七師傅瓣數多多，除了先後亮相ViuTV、TVB，其實她也自今年1月起於HOYTV《開運秘笈2023》擔任嘉賓，即是她先後在三個電視台中亮相，果然人氣爆燈。

七師傅曾澄清指自己並不隸屬ViuTV旗下，只是簽下不同節目的合約，故屬「自由身」，可亮相不同的電視台。

師傅於今早的帖文中也提到：「我和每一個電視台高層都非常熟，有時被邀請拍攝節目，都要俾個面子.....這行的人周圍走，有時各個台叫到，我都要俾個面，希望日後多些途徑見到大家，廣結善缘。」

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節目質素不穩 ？

七師傅自2016年亮相ViuTV的節目，直至2021年的《七救星》節目起，更令觀眾留意，她在節目中所做的「閃電七連鞭」，更掀起熱話，就連ERROR成保錡也在模仿。

直至2022年5月播出《瘋火與膠七》時，，ViuTV Facebook、討論區內都出現網民對節目的意見，如：「完全唔知做乜」、「火火其實幕前好麻麻」、「將火火所有鏡頭cut咗佢 係我唯一建議」，也有觀眾為節目組打氣。

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身為主持之一的七師傅於社交平台發文回應，並力撐拍檔、節目，也不禁寫下：「心真的很累」。

七師傅不甘火火被網民狙擊、批評表現：「每次電視節目被人罵，特別是罵火火時，我就要挺胸（或挺身）出來幫忙解圍，大家不睇大人的面，都要睇細的，他還有兩個小孩要養，就放過他吧，南無阿彌陀佛，再一次南無觀世音菩薩！」

她續指：「他是出名的導演及演藝學院畢業的，演技荷里活級別，大家不斷的罵他，難道整個節目就是他的錯嗎？」

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